Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, региональные и международные вопросы. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Турецкий лидер выразил стремление Анкары углубить сотрудничество с Казахстаном в предстоящий период. Эрдоган выразил удовлетворение устранением последствий паводков в Казахстане и указал на готовность Турции оказать содействие в этом направлении. Также президент Эрдоган поздравил Токаева с днем рождения.

Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.