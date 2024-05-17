ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил отношения с Казахстаном
Состоялся телефонный разговор между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Касым-Жомартом Токаевым
Президент Эрдоган обсудил отношения с Казахстаном
Фото: АА / Others
17 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, региональные и международные вопросы. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Турецкий лидер выразил стремление Анкары углубить сотрудничество с Казахстаном в предстоящий период. Эрдоган выразил удовлетворение устранением последствий паводков в Казахстане и указал на готовность Турции оказать содействие в этом направлении. Также президент Эрдоган поздравил Токаева с днем рождения.

Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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