Водный спор между США и Мексикой, который длится десятилетиями, становится все более острым, особенно на юге Техаса. Фермеры штата зависят от водных потоков Рио-Гранде, которая течет из Мексики в США. Главы техасских общин требуют от правительства Мексики увеличить поставки воды — иначе они грозятся добиться того, чтобы США сократили инвестиции и финансовую помощь Мехико.

Конфликт вылился в дипломатический диспут. Мексика не выполняет до конца обязательства по 80-летнему договору, регулирующему трансграничные потоки реки Колорадо. На протяжении десятилетий правительство Мексики выступало против того, чтобы поставлять воду в США из своих водохранилищ в бассейне Рио-Гранде. Мексиканские власти мотивировали это тем, что и сами сталкиваются с засухой.

Однако для городов Техаса ситуация с водой становится критической: два ключевых водохранилища штата находятся на историческом минимуме из-за продолжающейся засушливой погоды.

Нехватка воды в этом году уже вынудила власти Техаса закрыть ключевой завод по переработке сахарного тростника — это стоило региону сотен рабочих мест. По крайней мере одному пограничному американскому городу грозит перспектива приостановить все строительные проекты из-за нехватки воды.

Лидеры Техаса просят госсекретаря Энтони Блинкена оказать давление на Мексику и призывают Конгресс приостановить помощь США соседней стране до тех пор, пока мексиканцы не откроют потоки воды.

Воды Рио-Гранде пересыхают сразу за самой западной точкой Эль-Пасо в Техасе. Вниз по течению горные реки северо-западной Мексики питают новый участок Рио-Гранде вдоль границы Техаса. Именно поэтому с мексиканской стороны река остается полноводной, а в американской части воды практически нет.

По словам представителей водных органов Техаса, потоки реки резко уменьшились, поскольку Мексика построила новые водохранилища после подписания водного договора 1944 года. По этому соглашению власти Мексики поставляют в США каждые пять лет воду из Рио-Гранде, в ответ Вашингтон каждый год отправляет мексиканцам воду из Колорадо.

Согласно данным Международной пограничной и водной комиссии, Мексика отстает с регулярными поставками воды в США. В течение текущего пятилетнего цикла подачи воды, который начался в ноябре 2020 года, Мексика поставила примерно столько воды, сколько США надеялись получить за один год.