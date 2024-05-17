ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган рассказал о новой глобальной угрозе
Президент Турции заявил, что разногласия вокруг водных ресурсов лежат в основе многих напряженных ситуаций по всему миру и являются причиной потенциальных конфликтов в Азии, Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке
Президент Эрдоган рассказал о новой глобальной угрозе
Президент Эрдоган на сельскохозяйственном мероприятии / Фото: АА / Others
17 мая 2024 г.

Разногласия вокруг водных ресурсов лежат в основе многих напряженных ситуаций по всему миру. Как передает агентство «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на сельскохозяйственном мероприятии в Стамбуле, организованном «Банком Зираат».

Эрдоган отметил, что подобные тревожные процессы наблюдаются в странах в Азии, американского континента, Северной Африки и Ближнего Востока.

В ходе своего выступления глава государства особо отметил угрозу водных конфликтов в мире. По его словам, «из-за негативных последствий изменения климата источники воды и водохранилища становятся зонами конфликтов».

Турецкий лидер также подчеркнул вклад Турции в предотвращение глобального продовольственного кризиса: «Благодаря реализованной усилиями Турции Черноморской инициативе удалось предотвратить голод во многих регионах, в первую очередь в Африке».

В своей речи президент Турции также раскритиковал колониальное прошлое западных стран. «Колонизаторы, для которых капля нефти была дороже капли крови, прибегали к любым средствам, чтобы обеспечить свое господство, — заявил он. — Нам очень хорошо известно о действиях в Африке западных стран, которые читают нам нравоучения о правах человека».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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