Разногласия вокруг водных ресурсов лежат в основе многих напряженных ситуаций по всему миру. Как передает агентство «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на сельскохозяйственном мероприятии в Стамбуле, организованном «Банком Зираат».

Эрдоган отметил, что подобные тревожные процессы наблюдаются в странах в Азии, американского континента, Северной Африки и Ближнего Востока.

В ходе своего выступления глава государства особо отметил угрозу водных конфликтов в мире. По его словам, «из-за негативных последствий изменения климата источники воды и водохранилища становятся зонами конфликтов».

Турецкий лидер также подчеркнул вклад Турции в предотвращение глобального продовольственного кризиса: «Благодаря реализованной усилиями Турции Черноморской инициативе удалось предотвратить голод во многих регионах, в первую очередь в Африке».

В своей речи президент Турции также раскритиковал колониальное прошлое западных стран. «Колонизаторы, для которых капля нефти была дороже капли крови, прибегали к любым средствам, чтобы обеспечить свое господство, — заявил он. — Нам очень хорошо известно о действиях в Африке западных стран, которые читают нам нравоучения о правах человека».