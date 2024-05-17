Перед началом нового наступления РФ в Харьковской области у подразделений ВСУ произошли сбои терминалов спутниковой связи Starlink. Спутниковый интернет «от Илона Маска» в числе прочего используется украинской армией для видеотрансляций с БПЛА-разведчиков.

Командир подразделения беспилотников 125-й бригады теробороны рассказал газете the Washington Post, что утром 10 мая, когда РФ начала наступление, управление БПЛА оказалось «ослеплено».

«В какой-то момент мы совершенно ослепли, — рассказал сержант 125-й бригады с позывным Артист. — Мы не видели, как они двигаются, общались только по радио или телефонам там, где они еще работали». Руководитель компании Starlink Илон Маск утверждал, что перебои в работе могли быть связаны с сильнейшими магнитными вспышками на Солнце, которые произошли 10 и 11 мая.

С начала наступления на Харьковском направлении российские воска заняли около десятка населенных пунктов. В данный момент боевые столкновения идут на расстоянии 35-65 км от областного центра. ВСУ заявили в пятницу, что им удалось остановить продвижение российских войск.

О наступлении на Харьков Украину предупреждали британские спецслужбы, сообщило в четверг издание The Guardian со ссылкой на осведомленные источники. Согласно материалу, о вторжении Киеву сообщали и разведки других союзников Украины.