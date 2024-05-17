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Малайзия меняет российские ПТРК на турецкие
Малайзия выбирает турецкий ПТРК KARAOK взамен российского «Метис-М» в рамках модернизации вооруженных сил и приобретения высокотехнологичного противотанкового вооружения
Малайзия меняет российские ПТРК на турецкие
KARAOK / Фото: TRT Haber / Others
17 мая 2024 г.

Турецкая оборонная компания ROKETSAN поставит первую партию переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) KARAOK Вооруженным силам Малайзии в начале 2026 года. Об этом на выставке Defense Services Asia (DSA) 2024 заявил региональный менеджер Roketsan по Центральной Азии и Дальнему Востоку Джумхур Мурат Боз.

«Малайзия станет первым покупателем КАРАОК», — сказал Боз, подчеркнув глобальный спрос на переносные противотанковые системы и системы противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Малайзии готовятся заменить находящийся на вооружении уже два десятилетия ПТРК «Метис-М» российского производства на высокотехнологичную систему KARAOK турецкого производства.

KARAOK отличается продвинутой способностью «выстрелил и забыл» и может поражать основные боевые танки и бронетехнику на расстоянии до 2,5 километра, используя как прямой, так и верхний режим атаки (что особенно полезно против танков, уязвимых с воздуха).

Эта возможность ставит KARAOK в один ряд с другими серьезными системами ПТРК, такими как FGM-148 Javelin американского производства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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