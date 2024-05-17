ТУРЦИЯ
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Турецкий марш украсит Нью-Йорк
В финансовом центре США в 24-й раз поднят турецкий флаг в преддверии 41-го ежегодного турецкого парада, который пройдет 18 мая с участием диаспоры и гостей из Турции
Турецкий марш украсит Нью-Йорк
Посол Турции в США Седат Онал выступает на церемонии поднятия флага / Фото: АА / Others
17 мая 2024 г.

В субботу, 18 мая, в Нью-Йорке состоится 41-й традиционный турецкий марш. Накануне события, в 24-й раз, турецкий флаг был торжественно поднят в знаменитом финансовом центре Уолл-стрит.

Церемонию подъема флага в парке Боулинг Грин у скульптуры «Атакующий бык» организовала Федерация турецко-американских ассоциаций. На мероприятии присутствовали турецкий посол в США Седат Онал, постпред Турции при ООН Ахмет Йылдыз, генконсул в Нью-Йорке Рейхан Озгюр, главы турецких организаций и многочисленные гости.

Сам 41-й марш в честь Дня Турции стартует утром на Мэдисон-авеню и завершится в Мэдисон-сквер-парке. По пути следования парада будет выступать оркестр османско-турецкой музыки «Мехтер» из Минкультуры Турции. Также запланированы концерты артистов и различные шоу.

Традиция турецкого марша в Нью-Йорке берет начало в 1981 году, когда он был организован в ответ на убийства турецких дипломатов в США армянскими террористами АСАЛА. В последующие годы парад стал ежегодным, в нем участвуют тысячи представителей тюркских диаспор, включая азербайджанцев и турок-киприотов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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