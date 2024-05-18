Суббота, 18 мая, вновь омрачилась сообщениями о жертвах обстрелов в приграничных областях России и Украины. В Харькове в результате российского обстрела управляемыми авиационными бомбами (КАБ) 17 мая стало известно о четвертом погибшем.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 33-летний мужчина скончался в больнице. Всего 16 человек находятся в стационаре, из них двое в тяжелом состоянии. Российские войска нанесли два удара по Харькову, включая Холодногорский район.

Кроме того, российская армия отчиталась о захвате села Старица в Харьковской области.

Также стало известно о смерти одного человека в Курской области РФ. В деревне Городище Рыльского района в результате падения украинского беспилотника погиб сотрудник местного коммунального предприятия, еще один человек получил осколочное ранение.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что дрон попал в машину, в которой находились двое сотрудников коммунального предприятия. Раненый сотрудник был госпитализирован в Рыльскую районную больницу.

ТАСС также передает информацию о нескольких взрывах в Белгороде, однако данные о пострадавших и разрушениях пока не подтверждены.

В ночь на 17 мая Министерство обороны России отчиталось о многочисленных сбитых беспилотниках над различными регионами России, включая 51 над аннексированным Крымом и 44 над Краснодарским краем.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прифронтовые регионы РФ и Украины регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников, что приводит к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.