Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Бой, прошедший в Riyadh’s Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, длился 12 раундов и завершился раздельным решением судей: 115:112, 113:114, 114:113 в пользу Усика.

Поединок получился очень драматичным, оба бойца столкнулись с большими трудностями. Усик был потрясен от могучего апперкота в шестом раунде и принял несколько тяжелых ударов в корпус. Фьюри же в девятом раунде и вовсе был близок к падению в нокаут, его спасли рефери и гонг.

Теперь Усик владеет титулами по всем четырем наиболее престижным версиям — WBC, WBA, WBO и IBF. 37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 22 своих поединка на профессиональном ринге. Для 35-летнего Фьюри это стало первым поражением в карьере после 34 побед и одной ничьей с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.

По сообщениям различных источников, общий размер гонорара за бой составил около 100 млн долларов.

Поражение британец принял не без споров — сначала заявил в ринге, что выиграл бой и судьи отдали победу Усику, потому что его страна участвует в военных действиях, а потом, на пресс-конференции, сказал, что Александр уехал в больницу со сломанной челюстью. Однако Усик пришел отвечать на вопросы журналистов сразу после Фьюри и не был похож на человека со сломанным лицом: говорил бойко и внятно.

Фьюри прокомментировал поединок: «Бой только что закончился, вы видите, что мое лицо разбито, а он уехал в больницу со сломанной челюстью, тоже разбитый. Я 7 месяцев тренировался к этому бою, я хочу домой, отдохнуть, лечь. А потом мы перегруппируемся и подумаем. Я люблю бокс, мне через несколько месяцев 36, и я боксирую с самого детства».

Усик, в свою очередь, тут же согласился на реванш. На ринге он обратился к своему покойному отцу: «Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Мы это сделали! Спасибо большое моей команде, спасибо моему Богу, Иисусу. Отличное время, отличный день. Тайсон, без тебя этот бой не был бы возможным. Немедленный реванш? Да, конечно. Я готов к реваншу».

После боя Усик добавил: «Я не хочу сейчас думать о боксе. Я начал готовиться к бою в сентябре 2023-го, 9 месяцев работы. Я пропустил Новый год, день рождения сына, еще одного сына, дочери, рождение еще одной дочери. Я пропустил все мои семейные праздники, фокусировался только на этом бое. Я хочу вернуться домой, в мою церковь, помолиться, сказать спасибо Богу. Я благодарен всем, кто молился за меня, это много людей».

Усик также прокомментировал бой. По его мнению, судьи отдали ему победу заслуженно. «Я верю, что выиграл. У меня украли нокаут в девятом раунде? Я об этом не думаю, потому что победа у нас. Не знаю, может быть. Но у нас есть победа. Окей, нет нокаута — не проблема. Зато 12 раундов — это большая драма», — сказал украинец.

На вопрос журналиста о том, приходил ли к нему во сне его покойный отец перед боем, Усик ответил: «Нет. Потому что когда последний раз отец приходил ко мне во сне... Я скучаю по отцу. Но я сказал ему: «Папа, ты живешь там, я живу здесь. Пожалуйста, не приходи ко мне. Я люблю тебя». Мне тяжело, когда отец приходит, я вспоминаю всю мою жизнь (плачет). Я знаю, что он здесь».

Поединок между боксерами неоднократно переносился. Изначально он был назначен на декабрь 2023 года, но Фьюри запросил время на восстановление после другого боя. Затем встречу перенесли на февраль, однако бой снова не состоялся из-за рассечения у Фьюри на тренировке.

За матчем в Riyadh’s Kingdom Arena наблюдали 20 тыс. человек, включая множество знаменитостей.