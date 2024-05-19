Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом на борту разбился в воскресенье при пересечении горной местности в условиях сильного тумана. Об этом на условиях анонимности сообщил Reuters иранский чиновник. Спасатели борются за то, чтобы добраться до места инцидента.

Чиновник сообщил, что жизни Раиси и Амирабдоллахиана «подвергаются риску» после крушения вертолета, которое произошло по пути назад после посещения границы с Азербайджаном на северо-западе Ирана. «Мы все еще сохраняем надежду, но информация с места крушения очень тревожная», — сказал чиновник Reuters на условиях анонимности.

Позже государственное телевидение сообщило, что вертолет был найден. Оно также процитировало официального представителя, заявившего, что по меньшей мере один пассажир и один член экипажа вышли на связь со спасателями. Однако оперштаб Иранского общества Красного Полумесяца опроверг появившуюся информацию о нахождении спасателями вертолета Раиси. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr: «Были осмотрены три заявленные точки координат, но пока ничего не обнаружено».

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением с целью успокоить иранцев, заявив, что работа государственных органов не будет нарушена.

Иранские государственные СМИ сообщили, что причиной крушения стала плохая погода, которая также осложняет спасательные работы. Начальник штаба иранской армии приказал задействовать все ресурсы армии и элитного Революционного гвардейского корпуса в поисково-спасательных операциях.

«Стемнело, и начался дождь, но поиски продолжаются. Спасательные команды добрались до района <...> однако дождь создал грязь, что затрудняет поиски», — сказал местный репортер государственному телевидению.

Национальное телевидение ранее прекратило все свои передачи, чтобы показать молитвы, проводимые за Раиси по всей стране, а в углу экрана - прямую трансляцию работ спасательных команд, развернутых в гористой местности в условиях сильного тумана.

Крушение вертолета произошло в то время, когда напряженность между Ираном и Израилем достигла своего пика. Также Тегеран нарастил темпы обогащения урана до самого высокого уровня.

Стало также известно, что Иран запросил у Турции вертолет с ночным видением для поиска президента Раиси.

«Из наших региональных управлений в Ване и Эрзуруме в район отправлены 32 альпиниста-спасателя и 6 автомобилей для проведения поисково-спасательных работ», — сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

*** 19:53

Вертолет с президентом Раиси потерпел крушение после церемонии открытия плотины на границе с Азербайджаном. Его местонахождение неизвестно, идут поисково-спасательные работы.

19 мая вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси потерпел крушение. Он возвращался с церемонии открытия плотины на ирано-азербайджанской границе. Вертолет пропал в условиях плохой погоды, а связь с экипажем и пассажирами отсутствует. Поисково-спасательные операции осложнены густым туманом и гористой местностью. Президент и высокопоставленные лица, находившиеся на борту, до сих пор не найдены.

Президент Ирана Ибрагим Раиси планировал 19 мая посетить Армению для участия в открытии транспортных коридоров. Однако, по сообщению ТАСС со ссылкой на источник, визит был отменен в последний момент. Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что вертолет президента разбился, и о состоянии Раиси пока ничего не известно.

Иранский Красный Полумесяц сообщил о потере связи с тремя членами поисково-спасательных бригад из-за плохой погоды и густого тумана. Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что армия и Революционная гвардия Ирана были переброшены в район крушения.

Президент Раиси возвращался после участия в церемонии открытия гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» на ирано-азербайджанской границе, в которой также участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет взлетал при хорошей погоде, но затем возник сильный туман. В президентском вертолете находились Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, имам пятничной мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати и еще несколько человек.

Сообщалось, что вертолет совершил жесткую посадку, и кто-то из сопровождения Раиси успел выйти на связь по спутниковому телефону, но эта версия не получила развития. Спасательные операции продолжаются, но густой туман и гористая местность затрудняют продвижение.

После сообщений об инциденте с вертолетом Раиси и главой МИД на борту Азербайджан и Ирак предложили помощь в поисково-спасательной операции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил «серьезную обеспокоенность» в соцсетях в связи с инцидентом. «Наши молитвы с президентом Ибрагимом Раиси и сопровождающей его делегацией. Как соседняя, дружественная и братская страна Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку», — написал президент Азербайджана.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани также отдал распоряжение МВД страны помочь в поисковой операции.

Тем временем Госдепартамент США, что «пристально следит за сообщениями о возможной жесткой посадке вертолета в Иране, на борту которого были президент и глава МИД страны».

Иранские СМИ сообщили, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел экстренное заседание Высшего национального совета безопасности, хотя эта информация была позже опровергнута.

В иранских мечетях проводятся молитвы за здоровье президента и других высокопоставленных лиц. Государственное телевидение прекратило регулярные программы для трансляции молитв и спасательных операций.

Президенту Ирана Ибрагиму Раиси 63 года. Он стал президентом в 2021 году и рассматривался как возможный преемник верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В случае его смерти место президента должен занять вице-президент Мохаммад Мохбер.

*** 18:35

Правительство Ирана созвало экстренное заседание комитета по кризисному управлению после крушения вертолета президента Раиси. Спасательные операции осложняются плохой погодой и отсутствием интернет-связи

Жизни президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана оказались под угрозой после того, как вертолет, на котором они летели, совершил жесткую посадку. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из иранских чиновников.

«Мы все еще полны надежды, однако сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения», — приводит агентство слова чиновника.

Глава организации по спасению и оказанию чрезвычайной помощи Бабак Махмуди призвал жителей страны следить за новостями официальных СМИ и не отправляться в регион, чтобы не мешать спасательным работам, сообщает информационное агентство Mehr.

«Мы просим всех уважаемых людей нашей страны следить за новостями официальных СМИ и никоим образом не отправляться в регион, чтобы этот район не был переполнен и не мешал оказанию чрезвычайной помощи», — сказал Махмуди.

В районе крушения президентского вертолета отсутствует интернет-связь, сообщает Tasnim News. На месте аварии огромные валуны высотой более 70 метров мешают спасателям продвигаться вперед.

В районе Карадаг были сформированы народные группы и команды для поиска президентского вертолета, но погодные условия значительно осложняют работу. Basij News сообщает, что паломники храма Имама Резы читают молитвы о здравии президента и его спутников. Вертолет президента Ирана пока не найден.

Как передает The New York Times, правительство Ирана отменило запланированное заседание кабинета министров и созвало экстренное заседание комитета по кризисному управлению страны.

*** 17:23

О ситуации с «жесткой посадкой» вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси продолжают поступать противоречивые сообщения.

В ситуации с катастрофой вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси остается много темных пятен. Агентство Mehr удалило ранее опубликованную информацию о том, что «президент Ирана в порядке и едет на автомобиле в Тебриз».

Заголовок заметки, в котором изначально указывалось, что Ибрахим Раиси после посадки «продолжил визит по Восточному Азербайджану» в автомобиле, теперь гласит: «Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в Восточном Азербайджане».

Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что катастрофа была серьезной, и риск получения травм был высок, сообщает Telegram-канал, близкий к Революционной гвардии Ирана.

Агентство Fars призывает иранцев молиться за президента Раиси после сообщений о крушении вертолета, перевозившего его. По данным IRNA, жители окрестных деревень сообщили, что вертолет потерпел аварию в лесном массиве Дизмар между деревнями Узи и Пир Давуд. Жители района к северу от Варзегана в провинции Восточный Азербайджан сообщили корреспонденту IRNA, что час назад в этом районе были слышны голоса.

В район происшествия было направлено более 20 спасательных бригад с полным снаряжением, включая беспилотники и поисковых собак. В состав групп входят также егеря и спецназ вооруженных сил для помощи в поисковых операциях.

Из-за непроходимости местности и неблагоприятных погодных условий, особенно густого тумана, поисково-спасательные операции занимают много времени.

*** 16:48

Ситуация с происшествием вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси обрастает странными и противоречивыми подробностями. По сообщению агентства Mehr, президент Раиси жив и продолжает путь в составе кортежа в Тебриз.

Тем временем глава МВД Ирана Ахмад Вахиди подтвердил инцидент с президентским вертолетом, заявив, что спасательные бригады до сих пор не прибыли на место происшествия из-за непогоды и тумана.

По данным агентства «Анадолу», власти провинции Восточный Азербайджан Ирана пока не могут предоставить информацию о «возможных погибших и раненых» в результате происшествия с вертолетом с президентом Раиси.

По информации иранских СМИ, на борту вертолета также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и несколько других иранских чиновников.

*** 16:05

Вертолет Ибрагима Раиси совершил жесткую посадку в Восточном Азербайджане. Спасатели пытаются добраться к месту происшествия, детали пока неизвестны.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что вертолет с президентом Ибрагимом Раиси на борту совершил «жесткую посадку» в воскресенье в провинции Восточный Азербайджан. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Раиси направлялся из города Джульфа на границе с Азербайджаном, примерно в 600 км от Тегерана. Ранее он присутствовал на открытии гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Спасатели пытаются добраться до вертолета, на котором произошел инцидент с делегацией, включая президента Раиси», — передают государственные СМИ.

63-летний Раиси - ярый консерватор, бывший глава судебной системы и возможный преемник 85-летнего верховного лидера Али Хаменеи.

Из-за санкций Ирану сложно получать запчасти для своего авиапарка, многие воздушные суда страны датируются временем до Иранской революции 1979 года.