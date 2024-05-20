Конец апреля и май отметились всплеском протестной активности в Армении. Демонстрации и шествия в этой республике на Южном Кавказе начались после новостей о возвращении четырех сел Азербайджана, оккупированных во время Первой Карабахской войны в 1990-х годах. Ереван согласился вернуть Баку села Кызылхаджылы, Баганис Айрым, Хейримли и Нижняя Эскипара.

О соглашении между Баку и Ереваном по возвращению азербайджанских сел власти Армении объявили 19 апреля. Уже 23 апреля началась демаркация границы — был установлен первый пограничный столб. Параллельно с этим в Казахстане прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана по ключевым вопросам мирного договора.

На фоне этих, казалось бы, позитивных событий, которые должны положить конец многовековому кровавому конфликту, неожиданно восстали жители пограничных сел Армении. Они стали перекрывать автомагистраль, связывающую Ереван и Тбилиси, якобы из-за тревоги, что их дома окажутся в непосредственной близости от позиций двух стран и станут своего рода прифронтовой зоной.

«Народное недовольство» возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян, который призвал сельчан объединиться для проведения совместных масштабных акций.

Надо сказать, что архиепископ Баграт Галстанян с 2015 года является настоятелем Тавушской епархии. Сама Тавушская область Армении граничит с Азербайджаном. Известно, что священник имеет обширные связи в диаспоре — от Канады до России. Также «последователь Христа» прославился своими воинственными заявлениями. «Реванш означает месть. Да, я хочу мести, во всех смыслах. Вместе с нашей молитвой сакральным словом должна стать «месть», — заявил Галстанян в 2023 году, призывая мстить Азербайджану и привел в пример, как после событий 1915 года среди армян популярным именем стало «Вреж» (с арм. — «месть», прим. ред.).

Итак, 4 мая движение «Тавуш во имя Родины» начало многодневное шествие в сторону столицы Армении. Противники делимитации обвиняют власти в предательстве — односторонних уступках Баку в ущерб «территориальной целостности Армении». Шествие было благославенно самим Католикосом всех армян Гарегином II. К Галстаняну присоединились главы всех епархий Армянской церкви, также начав шествия из различных областей Армении.

9 мая шествие дошло до Еревана. На многотысячном митинге перед Домом правительства архиепископ Баграт Галстанян потребовал отставки премьер-министра. «Никол Пашинян, даем тебе час, чтобы уйти в отставку. Я готов в течение этого часа встретиться и обсудить все условия отставки. В Армении вы больше не имеете какой-либо власти», — заявил он на площади Республики. Он также заявил, что правительство «полностью провалило управление страной».

В результате, по данным оппозиционных источников, архиепископу Баграту удалось собрать на центральной площади Еревана около 30 тыс. человек. Провластные источники считают, что их было 15-20 тыс.

Судя по всему, это был максимальный результат, достигнутый силами пророссийской оппозиции за последние годы в череде безуспешных попыток свергнуть «турка Никола». Но как и во время прошлых попыток, несмотря на консолидированные призывы почти всех политических врагов нынешнего премьера Армении — от бежавших из Карабаха сепаратистов до скрывшегося в Москве бывшего министра обороны — вывести на улицы Еревана сотни тысяч людей, как это сумел в 2018 году Никол Пашинян, оппозиции не удалось.

Пашинян ультиматум архиепископа не принял всерьез. Ведь даже хаос, начавшийся в Ереване в ноябре 2020 года после подписания документа о капитуляции в 44-дневной войне, не заставил его отречься от власти и бежать из страны. Почему он должен уйти в отставку сейчас, когда на площади собралась разношерстная гурьба из 30 тыс. человек? Вот уж незадача для пророссийской оппозиции: Пашиняна свергнуть на волне уличных протестов как не удавалось, так и не удается.

Прождав отставку Пашиняна до вечера, Баграт Галстанян понял, что напугать ежа голой пяткой не удалось. Тогда архиепископ решил в сопровождении нескольких депутатов от оппозиционной фракции «Армения» отправится в офис Роберта Кочаряна для согласования дальнейших шагов. После обсуждений было объявлено, что для отстранения Пашиняна от власти будут использованы два сценария: возбуждение в парламенте процедуры импичмента и акция массового гражданского неповиновения по всей стране, начиная с 10 мая.

Протест поддержала пророссийская оппозиция, однако парламент может запустить процедуру импичмента только, если за неетри проголосуют не менее 36 депутатов, что составляет примерно треть от общего числа депутатов. При этом две оппозиционные фракции, «Айастан» и «Честь имею», вместе имеют только 35 голосов.

Единственной надеждой на получение заветного голоса остается независимый депутат Ишхан Закарян. Если оппозиции удастся его убедить, резолюция будет включена в повестку дня парламента. Но даже в этом случае для принятия резолюции необходимы голоса как минимум восемнадцати депутатов от правящей фракции, что практически нереально. Таким образом, отстранить Пашиняна от власти парламентским путем тоже не удастся.

Еще одна проблема с импичментом заключается в том, что согласно Конституции Армении, при вынесении вотума недоверия премьеру необходимо предложить кандидатуру нового главы правительства. В условиях глубоких разногласий в армянской оппозиции, когда Серж Саргсян и Роберт Кочарян не могут объединиться против общего соперника, найти устраивающего всех кандидата будет очень сложно.

По некоторым данным, Баграт Галстанян предложил кандидатуру Роберта Кочаряна, но проблема в том, что Кочаряна недолюбливает как оппозиция, так и широкие слои армянского общества. Поэтому, вероятно, выбор может пасть на кандидатуру Галстаняна, временно устраивающую всех. В настоящий момент священник не может претендовать на должность премьер-министра из-за наличия второго гражданства — Канады. Но он обещал отказаться от второго гражданства, если возникнет подобная необходимость.

В правящей партии «Гражданское согласие» считают, что «создается процесс осуществления государственного переворота» с участием церкви. Сам Никол Пашинян на пресс-конференции 7 мая заявил, что выполнение требования церковных властей Армении прекратить процесс делимитации границ с Азербайджаном неизбежно приведет к войне и установлению в республике марионеточного режима.

Что касается смены власти через улицы, то у нынешнего армянского лидера есть ресурс устойчивости, поддержка населения и, главное, возможность выиграть любые свободные выборы. Таким образом, все помыслы и действия премьер-министра Пашиняна синхронизированы с общественным мнением большинства армянского народа.

Стоит отметить, что армянское общество устало от войн и конфликтов. Перспектива нового военного столкновения, которое несомненно окончится очередным поражением Еревана на еще более неблагоприятных условиях, никого не привлекает. Страх перед войной в армянском обществе силен, и любые призывы к мести очевидно привлекут на сторону Пашиняна даже тех, кто его не поддерживает.

Даже если оппозиции удастся внести вопрос вотума недоверия Пашиняну в повестку дня парламента и согласовать единого кандидата на пост премьер-министра, остаются открытыми еще несколько вопросов. Пашинян стремится достичь мирного соглашения с Азербайджаном и инициирует процесс делимитации границ. Единственная альтернатива, которую могут предложить Роберт Кочарян и другие, — это продолжение курса на изоляцию и реванш.

Но откуда берутся корни протестов? Важно заметить, что последние беспорядки в Армении вспыхнули на фоне последовательного ухудшения отношений между Кремлем и Ереваном. Все началось в 2018 году, когда Никол Пашинян пришел к власти в результате «бархатной революции». Кремль настороженно относится к Пашиняну из-за его прозападной риторики и антироссийской критики в прошлом. В 2018 году Пашинян арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, союзника Москвы, что также добавило напряженности отношениям Армении и России.

В сентябре 2020 года произошла Вторая Карабахская война между Арменией и Азербайджаном, и это событие стало главной точкой невозврата. Россия пыталась играть ключевую роль в достижении прекращения огня между республиками, пытаясь играть на противоречиях с целью удержать влияние на Южном Кавказе. Однако в итоге Пашинян обвинил Россию в недостаточной поддержке Армении. Дальнейшая риторика лишь усугубляла ситуацию. В 2021 году Пашинян заявил, что российские «Искандеры» не сработали во время Карабахской войны, что вызвало резкую критику со стороны Москвы.

В июне того же года состоялись парламентские выборы в Армении, где пророссийские силы потерпели сокрушительное поражение, несмотря на неудачные для армянских властей итоги войны. Пашинян победил, а отношения с Россией неумолимо деградировали.

В 2022 году произошло очередное обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения попросила помощи у ОДКБ, но реакция России и других членов организации показалась Еревану недостаточной. Позднее в ОДКБ заявили, что организация считает зоной своей ответственности в Армении только суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц.

В сентябре 2023 года Армения провела совместные военные учения с США, что тут же вызвало критику со стороны России. Пашинян обосновал учения диверсификацией внешнеполитических связей Армении, что подразумевало, естественно, уменьшение зависимости от России.

Дальше — больше, в феврале 2024 года посреди ясного неба грянул гром: Никол Пашинян объявил о приостановке участия Армении в ОДКБ, обвинив организацию в невыполнении обязательств в отношении республики, особенно в 2021-2022 годах. А уже марте 2024 года Армения приостановила действие карты «Мир» для российских граждан.

Уже после переговоров в мае с Владимиром Путиным в Москве стало известно о выводе российских пограничников из Армении, о чем ранее сигнализировали армянские политики. Что интересно, до этого российские военнослужащие покинули и Карабахский регион Азербайджана.

Последним витком напряженности стало обсуждение судьбы российских каналов в Армении. 7 мая Никол Пашинян объявил, что Ереван может отключить вещание российских телеканалов, если их редакции не будут уважительно относиться к государственному строю республики.

Да, и именно на фоне этих событий архиепископ Баграт Галстанян вызвался свергать армянское правительство. Совпадение? Или следы выступлений указывают на Москву?

На наших глазах потухла, толком не начавшись, очередная «революция» в Армении, организованная под руководством церкви, инициированная пророссийской оппозицией во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Такое ощущение, что реваншисты и ревизионисты из 90-х так и застряли в неблагополучных годах митингов оголтелой толпы с требованиями «миацума», отказываясь принимать во внимание динамику и баланс сил в регионе.

Но здесь стоит обратить внимание еще на один момент. До сих пор пророссийская оппозиция принимала три безуспешные попытки осуществить в Армении государственный переворот. Сразу же после 44-дневной войны провалилась попытка, во главе которой стоял Серж Саргсян, потом было фиаско с ультиматумом армянских военных и, наконец, так называемая «нереволюция» под предводительством экс-президента Роберта Кочаряна. И всякий раз Никол Пашинян умело и решительно сводил на «нет» чаяния Москвы.

По этой причине вовсе не случайно, что протест возглавлен церковнослужащим: в отличие от предыдущих попыток пророссийской оппозиции свергнуть Пашиняна, которые не увенчались успехом, к церкви в армянском обществе есть определенный кредит доверия.

Связи Армянской Апостольской церкви с Россией имеют долгую историю. Армянская Апостольская церковь начала активно взаимодействовать с российскими властями еще в начале XVIII века, после присоединения Армении к Российской империи в результате русско-персидских войн. Тогда императрица Екатерина II, например, издала указы, защищающие права армян и их церкви.

Позже, уже в 1945 году, после череды взлетов и падений в отношениях империи с армянской церковью Католикос всех армян Георг VI Чорекчян встретился со Сталиным, что привело к улучшению положения религиозного института в СССР. В послевоенные годы стало наблюдаться постепенное возрождение религиозной жизни. В это время начинается интеграция спецслужб Москвы в армянскую церковь.

Спецслужбы СССР сотрудничали с Армянской церковью по нескольким причинам. Первой причиной были контроль и влияние. В то время советские власти стремились контролировать все религиозные организации, чтобы предотвратить любое влияние, которое могло бы противоречить коммунистической идеологии. Сотрудничество с церковью позволяло контролировать ее деятельность и использовать ее для продвижения государственных интересов. Также в стремлении Москвы присутствовал элемент пропаганды: Церковь могла быть использована для агитации советских ценностей как внутри страны, так и за ее пределами. Армянская церковь, имеющая значительное влияние среди армянской диаспоры, могла способствовать улучшению имиджа СССР за рубежом. СССР стремился использовать широкие международные связи армянской церкви. Сотрудничество могло помочь советам в улучшении дипломатических отношений с другими странами и укреплении позиций СССР на международной арене.

Помимо этого, сотрудничество помогало обеспечивать политическую лояльность религиозных лидеров. Это снижало риск возникновения оппозиции со стороны церкви и обеспечивало поддержку властей в различных политических и социальных вопросах.

Надо также обязательно отметить, что любой политик, который придет к власти в Армении на волне общественного недовольства по условиям мирного договора с Баку, сразу же начнет новую фазу конфронтации с Азербайджаном и Турцией, которая продлится долгие годы.

Ни для кого не секрет, что события 1915 года в Османской империи являются козырем в руках третьих сил, по сути, инструментом политического давления, размежевания и конфронтации. Бенефициарами вопроса событий 1915 года давно являются армянская церковь и армянская диаспора.

Никол Пашинян, став премьер-министром, понял тупиковость этого курса и стремится урегулировать проблемы в отношениях с соседями и преодолеть исторические обиды, балластом висящие на шее армянского народа и тормозящие развитие страны.

Уже точно можно сказать, что сегодня судьба Южного Кавказа зависит от общего решения трех стран — Азербайджана, Армении и Турции. Речь идет не только о политическом урегулировании, но и об открытии армяно-турецкой границы и использовании транзитных возможностей Армении. Возобновление работы дорожного сообщения между Нахчыванской автономной республикой и континентальным Азербайджаном обещает большие экономические и транспортные выгоды как региону, так и самой Армении.

До последнего времени суть присутствия российских пограничников была связана с армяно-турецкой враждой. Как только отношения между Анкарой и Ереваном урегулируются, сразу же актуализируется вопрос о смысле дальнейшего пребывания российских пограничников на армянской стороне границы. Помимо этого, восстановление армяно-турецких отношений превращает российскую «пятую колонну» во главе с Саргсяном-Кочаряном в бессмысленный пережиток истории. Ведь их единственной целью всегда было поддержание напряженности и антагонизма в отношениях Еревана с Баку и Анкарой, оправдывавшего военно-политическое присутствие России на территории Армении. В тот день, когда откроется армяно-турецкая граница и турецкие инвестиции пойдут в армянскую экономику, мазурикам и пройдохам, таким как Кочарян и Саргсян, не останется ничего, как эмигрировать из Армении в Россию.

Здесь стоит отметить, что шаги премьера Пашиняна уже приветствовала и Турция. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик ранее подчеркнул, что Турция внимательно следит за вопросами, касающимися Азербайджана, и отметил, что установка пограничного столба на границе между Азербайджаном и Арменией имеет хоть и символическое, но «огромное значение».

Челик подчеркнул, что в Турции с одобрением воспринимают послания Армении, указывающие на готовность содействовать миру в регионе и отказ от агрессивных действий против Азербайджана. Все захваченные Арменией азербайджанские земли уже освобождены, договоренность по возвращению четырех сел в Газахском районе достигнута. Получается, что все камни преткновения уже почти преодолены.

Есть также один пункт в Конституции Армении, где указано, что, дескать, «гора Арарат (Агрыдаг) принадлежит Армении». Но и в этом вопросе Пашинян заявил, что готовится принять новую демократическую Конституцию. Политик ранее делал прагматичные призывы отказаться от «исторической Армении» в пользу «реальной Армении».

Если Никол Пашинян устоит под нынешним давлением улицы и его не удастся сместить посредством вмешательства внешних сил, то мы станем свидетелями заключения мирного договора между Арменией, Азербайджаном и Турцией, который коренным образом изменит политическую и экономическую картину Южного Кавказа.