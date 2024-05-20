Министры иностранных дел Финляндии и Великобритании подпишут декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщает МИД Финляндии.

«Стратегическое партнерство усиливает сотрудничество Финляндии и Великобритании, основанное на общей выгоде и ценностях, которые разделяют страны. Нам важно укрепить взаимодействие в области безопасности и обороны, а также в других сферах», – заявила Валтонен находясь с официальным визитом в Лондоне.

Министры также намерены обсудить поддержку Украины, ситуацию в секторе Газа и последствия войны России против Украины для европейской безопасности.

МИД Великобритании сообщил, что в декларации будет изложено стремление стран работать вместе для решения глобальных проблем безопасности и поддержки Украины до ее победы в войне.

В документе, который подпишут министры иностранных дел Финляндии и Великобритании, Россия названа самой серьезной и прямой угрозой миру и стабильности в Европе.

В соглашении отмечается, что полномасштабная война России против Украины коренным образом изменила ситуацию с безопасностью в Европе. Двустороннее партнерство направлено «на борьбу с российской дезинформацией и вредоносной кибердеятельностью», а также на поддержку Украины в восстановлении и реконструкции.

Декларация также описывает усилия стран по расширению сотрудничества в области науки и технологий, торговли и инвестиций, а также борьбы с нелегальной миграцией.

Новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола считает, что Россия вряд ли будет напрямую атаковать страну-члена НАТО, но вполне может продолжить гибридные атаки, такие как глушение сигналов и вмешательство в выборы.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна вместе со Швецией, недавно присоединившейся к НАТО, должны играть важную роль в поддержании мира. Он призвал «меньше говорить и больше готовиться» к потенциальной войне, чтобы избежать ее.