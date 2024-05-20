ПОЛИТИКА
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МУС запросил ордер на арест Нетаньяху
Прокурор Международного уголовного суда запросил ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Решение примет коллегия судей МУС
МУС запросил ордер на арест Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху / Фото: Reuters / Others
20 мая 2024 г.

Международный уголовный суд (МУС) запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом заявил главный прокурор суда Карим Хан в эфире CNN.

Претензии к израильским политикам касаются использования «истребления и голода как метода ведения войны, включая отказ в поставках гуманитарной помощи и умышленное нападение на гражданское население».

CNN отмечает, что это первый случай, когда объектом преследования МУС становится лидер близкого союзника США. Израиль и Палестина не ратифицировали Римский статут, но суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом после того, как палестинские лидеры согласились соблюдать принципы суда в 2015 году.

Ордер также запрошен на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара, лидера «Бригад Аль-Кассам» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Месяц назад The New York Times писала о возможной выдаче ордера на арест Нетаньяху. Премьер был встревожен перспективой оказаться под следствием в Гааге и провел переговоры, включая разговор с президентом США Джо Байденом. Нетаньяху предупредил, что выдача ордеров оставит «неизгладимое пятно» на МУС. Он пожаловался, что ордера станут «произволом исторических масштабов».

По данным Минздрава Газы, за время войны в палестинском эксклаве погибли 35 тыс. палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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