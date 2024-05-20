Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана Мухаммедом Мохбером, в ходе которого выразил соболезнования в связи с трагической гибелью иранского президента Ибрагима Раиси и других высокопоставленных лиц в результате крушения вертолета.

«Президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и членов их делегации в результате жуткой катастрофы вертолета, пожелал терпения», — сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет рядом с Ираном в эти скорбные дни и разделяет горе иранского народа. Он заявил, что Анкара «продолжит выполнять долг соседства и братства по отношению к Ирану и в дальнейшем».

Турецкий президент также отметил, что «вклад Раиси и Абдоллахиана в отношения между Турцией и Ираном навсегда останется в памяти».

Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ираном на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Помимо Ибрагима Раиси, погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам Тебриза аятолла Мохаммад Али Але Хашем, а также двое высокопоставленных чиновников из Революционной гвардии Ирана.

В соответствии с конституцией Ирана первый вице-президент Мохаммад Мохбер возьмет на себя обязанности президента до проведения выборов.