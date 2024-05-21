Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч приветствовал ходатайство главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Тунч назвал это решение «запоздалым, но позитивным».

В своем заявлении в соцсетях Тунч отметил, что Израиль своими атаками на регионы сектора Газа и Рафах с 7 октября нарушает международное право и основные права человека, включая право на жизнь, собственность, безопасность, свободу совести и вероисповедания. «Израильские должностные лица, преследующие невинных людей, должны как можно скорее предстать перед правосудием и ответить за свои действия», — подчеркнул он.

Министр также заверил, что Турция будет продолжать держать на повестке дня вопросы «несправедливости, геноцида и преступлений против человечества, совершаемых Израилем», и оказывать поддержку «палестинским братьям в их справедливом деле». Тунч отметил, что Анкара не прекратит усилий, направленных на признание независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Напомним, накануне главный прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подал ходатайство о выдаче ордера на арест Нетаньяху и Галланта, а также лидеров ХАМАС Исмаила Хания, Яхьи Синвара и Мухаммеда аль-Дайфа.