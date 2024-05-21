Правящая партия Грузии опубликовала заявление в ответ на инициативу конгрессмена-республиканца Джо Уилсона о санкциях в отношении грузинских высших должностных лиц, силовиков и членов их семей.

В заявлении представители «Грузинской мечты» обвинили НПО и Запад в подготовке «двух революций» за последние четыре года. «С ноября 2020 года власти США уже дважды пытались устроить революцию в Грузии.

Кроме того, на протяжении всех этих лет наша страна является объектом постоянных нападок со стороны ряда американских политиков и официальных лиц, от которых грузинскому правительству приходится защищаться адекватной риторикой», — говорится в заявлении.

Кроме того, правящая партия Грузии обвинила США в саботаже евроатлантической интеграции Тбилиси. Они призвали «не давать обещаний» с «расплывчатой перспективой», а делать конкретные шаги «навстречу».

В качестве «достойного отношения» «США следовало бы доказать, что Грузия является стратегическим партнером, в частности, без каких-либо условий предоставили бы гражданам Грузии визовую либерализацию и подписали соглашение о свободной торговле». Парламентарии также напомнили Вашингтону, что он уже более 12 не оказывает Тбилиси экономическую поддержку.

«США следовало бы инвестировать деньги в грузинскую экономику — в последний раз они сделали это в 2009-11 годах, когда спасали режим Саакашвили от экономического коллапса», — заявили в партии.

«США следовало бы повлиять на поведение сотрудников НПО, в частности, пресечь политику непризнания легитимности грузинского правительства и заставить отказаться от революционных планов», — подчеркивается в заявлении.

В конце заявления грузинские чиновники объяснили, что закон об «иноагентах» был бы избыточен, если бы США «перекроили» формат отношений с грузинским правительством. Они выразили надежду, что на это уйдет не больше года.

«Наши партнеры могут качественно перестроить отношения максимум за год. Если они осознают это, то отношения будут урегулированы очень быстро, но если они продолжат действовать с таким же подходом в отношении Грузии, они нанесут ущерб интересам Грузии и Америки», — отмечается в заявлении.

«Этот закон для нас — не предмет торга, но эффективное средство защиты суверенитета», — подчеркнули в партии.