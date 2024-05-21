Усиление тюркского мира не должно вызывать беспокойства. Об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш в ходе визита в Казахстан.

«Пусть никто не беспокоится и не испытывает дискомфорта от усиления тюркского мира. Тюркские общины, которые на протяжении веков мирно сосуществовали с различными этническими и национальными группами в этом регионе, являются гарантом мирового мира», — заявил Куртулмуш.

Турецкий политик, находящийся с официальным визитом в Казахстане, встретился со студентами Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестан. Вместе с председателем Мажилиса Казахстана Ерланом Кошановым он посетил Панорамный музей истории тюркского мира, расположенный в университете, и выступил на конференции «Роль тюркского мира в XXI веке».

Куртулмуш подчеркнул важность науки для будущего человечества, тюркского мира и всех стран: «Всю свою политическую карьеру я много выступал, и когда меня приглашают в университеты, я стараюсь не отказываться. Будущее человечества, тюркского мира и всех стран зависит от света науки».

Он отметил важные переговоры с казахстанскими властями. «Турция и Казахстан достигли исторического момента. Политическое руководство и правительства обеих стран стремятся развивать взаимное сотрудничество и максимально использовать существующий потенциал. Я искренне верю, что это взаимопонимание принесет значительные выгоды как Казахстану, так и тюркскому миру и Турции», — рассказал председатель турецкого парламента.

Куртулмуш отметил значимость Ходжи Ахмеда Ясави, чье влияние простирается далеко за пределы Туркестана. «Ясави оставил глубокий след в Анатолии и внес значительный вклад в распространение знаний и мудрости ислама от Анатолии до Охридского озера в Северной Македонии», — отметил политик.

Куртулмуш также говорил о проблемах современного мира, уделив особое внимание неэффективности однополярной системы и неспособность глобальной системы предотвратить конфликты и экологические катастрофы. «Однополярная мировая система не способна решать проблемы. Война между Украиной и Россией продолжается третий год, и решения до сих пор не найдено. Глобальная система не в состоянии остановить резню в Газе», — посетовал Куртулмуш.

Турецкий политик особенно подчеркнул обеспокоенность по поводу ситуации в Палестине. Куртулмуш отметил, что все человечество безучастно наблюдало, как в Палестине младенцы умирали в больницах из-за нехватки кислорода. «Некоторые наблюдали за этим с удовольствием. Потому что в их представлениях палестинский младенец стоит ниже животных в человеческой иерархии. Только те, кто верит в равенство людей, могут установить мир во всем мире», — заявил он.

Куртулмуш подчеркнул, что для решения существующих проблем необходима новая глобальная политическая архитектура и признание равенства всех людей с рождения. «Новый мир можно построить, только признав равенство всех людей. Это также включает равенство государств в суверенитете», — сказал политик.

Куртулмуш также отметил, что усиление тюркского мира станет важным вкладом в новый мировой порядок. «Тюркские общины, которые на протяжении веков мирно сосуществовали с различными этническими и национальными группами, являются гарантом мира во всем мире. Объединение тюркского мира в языке, культуре и истории сделает его еще сильнее», — рассказал политик.