Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выступил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в президентском комплексе в Анкаре. В своем выступлении Чолаку поблагодарил Эрдогана за приглашение и выразил радость от посещения Анкары в компании румынских официальных лиц.

Чолаку отметил тесные и добрые отношения между Турцией и Румынией, подчеркнув, что «Турция - наш главный экономический партнер за пределами Европейского союза (ЕС), один из наших важнейших союзников в НАТО, стратегический региональный партнер, добрый сосед и друг». Он напомнил о стратегическом партнерстве, установленном между странами в 2011 году, и назвал сегодняшний день важным для развития этих отношений.

На пресс-конференции премьер-министр объявил о создании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня и первом совместном заседании правительств Румынии и Турции, что стало значительным шагом вперед в двусторонних отношениях. Чолаку выразил уверенность, что этот шаг приблизит Турцию и Румынию в стратегическом, экономическом и социальном плане, и поздравил президента Эрдогана с инициативой.

Чолаку охарактеризовал президента Эрдогана как дальновидного лидера, отметив: «Президент Эрдоган всегда знал, кто его настоящие друзья, и Румыния отреагировала на это соответствующим образом». Премьер-министр упомянул поддержку Турции во время землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля и отметил значимость таких моментов в отношениях.

Румынский лидер также отметил важность решения об освобождении от виз для румынских граждан, что будет способствовать увеличению туризма и экономических связей. Говоря о возобновлении экспорта мяса и скота в Турцию, Чолаку подчеркнул значимость этого для румынских производителей.

Объем торговли между странами в прошлом году превысил 10 млрд долларов, и планируется достигнуть 15 млрд долларов в ближайшие годы. Чолаку заявил о заинтересованности Румынии в тесном сотрудничестве в оборонной промышленности и энергетической сфере, отметив возможность создания формулы партнерства для передачи технологий и производства компонентов в Румынии.

Также обсуждались вопросы сотрудничества в области возобновляемой и атомной энергетики, а также в сфере коммуникаций. Чолаку подчеркнул важность совместных энергетических инвестиций в Черном море и действий по обеспечению региональной безопасности.

«Вклад Турции в региональную безопасность чрезвычайно важен», — заявил Чолаку, поблагодарив президента Эрдогана за лидерство и дальновидность, что позволило заключить соглашение о транзите украинского зерна через Черное море. Премьер-министр выразил надежду на продолжение сотрудничества с Турцией в оказании помощи Украине и в процессе послевоенного восстановления.

Обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке, Чолаку и Эрдоган выразили согласие, что в Газе происходит гуманитарная трагедия, и подчеркнули долг оказать гуманитарную помощь и остановить гибель мирных жителей.

Чолаку завершил свое выступление, подчеркнув значимость сегодняшней встречи для развития стратегического партнерства и пригласив президента Эрдогана посетить Бухарест.