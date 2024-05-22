Турция с большим удовлетворением восприняла заявления Испании, Ирландии и Норвегии о признании палестинского государства. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Мы очень рады, что Испания, Ирландия и Норвегия объявили о признании Государства Палестина. Признание Палестины является требованием международного права, справедливости и совести», — говорится в заявлении МИД Турции.

В Анкаре подчеркнули, что это «чрезвычайно важный шаг для восстановления отнятых прав оккупированного палестинского народа и обретения Палестиной заслуженного статуса в международном сообществе». «Турция будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы больше стран признали Палестину», — подытожили в турецком МИД.

Ранее о признании Палестины объявили Ирландия и Норвегия. Такое же решение приняла Испания. Испанский премьер Педро Санчес подтвердил, что соответствующее решение вступит в силу 28 мая. После этого Израиль отозвал своих послов из Норвегии и Ирландии для консультаций.