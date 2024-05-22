ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция призвала тюркский мир к поддержке Палестины
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал тюркские страны к более активной поддержке Палестины и усилению давления на Израиль
Турция призвала тюркский мир к поддержке Палестины
AA / Others
22 мая 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал страны тюркского мира предпринять более активные и конкретные шаги в рамках усиления международного давления на Израиль, чтобы поспособствовать скорейшему прекращению продолжающейся израильской агрессии в блокадном палестинском секторе Газа.

«Я призываю всех наших братьев и сестер в тюркском мире активнее поднимать свой голос перед лицом зверств в секторе Газа и предпринимать все более и более конкретные шаги, чтобы положить конец этому зверству», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

«С самого начала мы подчеркивали необходимость справедливого и прочного урегулирования конфликта, признав палестинское государство и сосредоточившись на решении о двух государствах», — добавил он.

«Мы предприняли конкретные шаги в этом направлении против Израиля: прекратили двустороннюю торговлю и присоединились к судебному делу Южноафриканской Республики против Израиля в Международном уголовном суде ООН», - отметил министр Фидан, призвав увеличить международное давление на Израиль.

«Есть только один способ предотвратить дальнейшие нарушения: усиление международного давления на Израиль во всех сферах», — заключил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us