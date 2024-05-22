Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал страны тюркского мира предпринять более активные и конкретные шаги в рамках усиления международного давления на Израиль, чтобы поспособствовать скорейшему прекращению продолжающейся израильской агрессии в блокадном палестинском секторе Газа.

«Я призываю всех наших братьев и сестер в тюркском мире активнее поднимать свой голос перед лицом зверств в секторе Газа и предпринимать все более и более конкретные шаги, чтобы положить конец этому зверству», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

«С самого начала мы подчеркивали необходимость справедливого и прочного урегулирования конфликта, признав палестинское государство и сосредоточившись на решении о двух государствах», — добавил он.

«Мы предприняли конкретные шаги в этом направлении против Израиля: прекратили двустороннюю торговлю и присоединились к судебному делу Южноафриканской Республики против Израиля в Международном уголовном суде ООН», - отметил министр Фидан, призвав увеличить международное давление на Израиль.

«Есть только один способ предотвратить дальнейшие нарушения: усиление международного давления на Израиль во всех сферах», — заключил он.