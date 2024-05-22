Администрация Байдена планировала перевести 11 заключенных из следственного изолятора в Гуантанамо в Оман, однако резко отменила переезд из-за израильского военного вторжения в сектор Газа. Более семи месяцев администрация не может назначить новую дату перевода, опасаясь, что это решение повлечет негативные последствия для США, сообщает CBS.

Задержка расстроила чиновников администрации, которые рассчитывали добиться закрытия Гуантанамо до окончания президентства Байдена. Чиновники на условиях анонимности сообщили CBS о своем беспокойстве из-за того, что по мере приближения выборов шансы на разрешение ситуации с Гуантанамо сокращаются.

Застопорившийся процесс хуже всего отражается на состоянии 11 задержанных, которые остаются в тюрьме, не понимая, когда их переведут.

По данным канала, 11 задержанных либо граждане Йемена, либо имеют связи с этой страной. Их планировалось переселить в Оман. Несколько американских чиновников сообщили каналу, что сделка об их переводе все еще обсуждается с Маскатом, в том числе о конкретных сроках и условиях, и что это может произойти в этом году.

Демократы и республиканцы в Конгрессе возражали против вывоза заключенных из Гуантанамо, уточняет CBS, поскольку видели в этом угрозу для безопасности США. Этот вопрос был политической проблемой при нескольких президентских администрациях. В январе ведущие демократы в комитетах по разведке Палаты представителей призвали администрацию Байдена не разрешать перевод заключенных Гуантанамо.

Как и его предшественник Барак Обама, Байден стремился закрыть эту тюрьму на Кубе, которую многие правозащитники критиковали за несоблюдение прав человека и содержание заключенных без права на связь с семьей и адвокатами. Однако прогресс по этому вопросу застопорился во время президентства Дональда Трампа.

Представители администрации Байдена, работающие над закрытием Гуантанамо, выразили обеспокоенность тем, что если Трампа переизберут, 11 заключенных останутся в следственном изоляторе еще как минимум на четыре года.