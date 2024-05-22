Нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, но довольствуются его «зонтиком защиты», должны вступить в альянс. Об этом заявил в среду министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Выступая в Лондоне, Шаппс не стал напрямую указывать на конкретные европейские страны, не входящие в НАТО (среди которых Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария), которые давно стоят на позициях нейтралитета. При этом он дал понять, что Британия будет лоббировать вступление в блок большего числа стран.

«Я буду отстаивать интересы НАТО, чтобы привлечь в организацию всех, кто пользуется зонтичной защитой альянса», - сказал он.

«Некоторые европейские страны получают реальную выгоду от зоны охвата НАТО, они пользуются преимуществами свободы, но при этом не подписываются на коллективное сдерживание (военных угроз) на континенте», - добавил Шаппс, указывая на угрозу, исходящую от РФ.

«Однако когда волк подбирается к рубежам европейской безопасности, нейтралитету не должно быть места», — подчеркнул британский министр.

Вторжение России в Украину в 2022 году вызвало в некоторых нейтральных европейских странах дебаты о пересмотре доктрин и вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция вступили в НАТО в течение двух лет после начала войны в Восточной Европе.

Комментарии Шаппса звучат на фоне его же призывов к действующим членам НАТО об увеличении расходов на оборону до 2,5 % от ВВП. Текущая цель альянса - тратить на оборону не менее 2 % ВВП - выполняется примерно двумя третями из 32 участников блока.