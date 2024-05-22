Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью, в которой отметил достижения и усилия Фонда религиозных дел Турции (Diyanet Vakfı) за последние 49 лет. Он подчеркнул, что фонд продолжает распространять доброту и строить мосты братства по всему миру, осуществляя гуманитарные проекты в 149 странах. Президент выразил благодарность всем участникам фонда за их самоотверженный труд.

Эрдоган подчеркнул важность взаимопомощи и ответственности перед соседями, заявив, что Турция не может оставаться равнодушной к гуманитарным кризисам, таким как бедственное положение сирийских беженцев, нищета в Сомали, Судане и Йемене, а также тяжелое положение палестинцев.

Эрдоган осудил действия Израиля в Газе, назвав их жестоким геноцидом, и выразил мнение, что наравне с Израилем ответственность несут и те, кто предоставляет ему логистическую и военную поддержку. Он призвал к прекращению насилия и привлечению виновных к ответственности.

Турецкий лидер отметил, что с 7 октября в результате израильских атак погибло 35 тыс. человек и более 80 тыс. получили ранения. Эрдоган подчеркнул, что гуманитарный кризис в Газе не останется безнаказанным, и обвинил западные страны в поддержке израильских действий.

Эрдоган упомянул, что на прошлой неделе ХАМАС объявил о готовности к прекращению огня, но Израиль настаивает на своей непримиримой позиции. Президент отметил, что пока западные силы поддерживают Нетаньяху, оккупация Палестины не прекратится и если сионистская экспансия продолжится, мир столкнется с новыми конфликтами.

Турция, по словам Эрдогана, прекратила все торговые отношения с Израилем и поддержала палестинцев, отправив более 54 тыс. тонн гуманитарной помощи в Газу.

Эрдоган отметил, что палестинцы, несмотря на все трудности, продолжают стоять на своем и защищать человеческое достоинство. Он подчеркнул, что за 229 дней геноцида Израиль не смог сломить дух борьбы палестинского народа.

Президент выразил благодарность всем людям с совестью по всему миру, которые поддерживают Газу, и особенно отметил студентов и преподавателей.

Эрдоган заявил, что Израиль уже проиграл эту жестокую войну, и палестинцы вновь вписали свои имена в историю. Турецкий лидер выразил уверенность в том, что Палестина достигнет победы и станет независимым и суверенным государством в границах 1967 года.