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Лондон обвинил Китай в помощи России
Китай и Россия совместно работают над боевым оборудованием для применения в Украине, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс
Лондон обвинил Китай в помощи России
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс / Photo: Reuters
22 мая 2024 г.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил в среду, что Китай и Россия «совместно работают над боевым оборудованием для применения в Украине».

Ранее страны Запада сообщали лишь о поставках Китаем нелетальных грузов и продукции двойного назначения.

В своем выступлении Шэппс сослался на данные британской и американской разведок и заявил о «важных изменениях» в позиции Китая.

«Это новые разведданные, которые я сегодня могу рассекретить», – сказал министр, отметив, что с начала широкомасштабного вторжения Китай позиционировал себя как умеренная сила.

По словам Шепса, возможное начало поставок оружия может свидетельствовать о том, что Пекин и Москва «выступают как союзники». Министр также отметил, что с начала войны в Украине торговый оборот между Россией и Китаем вырос на 64%.

Посольство Китая в Лондоне пока не комментировало слова британского министра. Посольство Китая в США ранее заявляло, что Пекин не поставляет Москве оружие.

Пекин прямо не поддержал вторжение в Украину и российские военные цели, заявляя о необходимости мирного урегулирования конфликта.

Ранее Украина и страны Запада заявляли о поставках оружия России, в частности, Ираном (ударные беспилотники) и КНДР (артиллерийские и другие боеприпасы, ракеты). Иран отвергал обвинения, а Северная Корея не комментировала.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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