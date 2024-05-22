Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш отметил, что его визит в Узбекистан сопровождается ощущением комфорта, поскольку он находится на земле своих предков, и выразил благодарность за теплое гостеприимство, оказанное ему и его делегации.

Глава турецкого парламента рассказал о продуктивных переговорах, в ходе которых обсуждались шаги по укреплению отношений между Турцией и Узбекистаном. Он подчеркнул важность поддержки этих шагов со стороны парламентов, которая началась благодаря братским отношениям между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Куртулмуш выразил надежду на успех реформ в Узбекистане, которые, по его словам, приведут к созданию сильного государства в области науки, искусства, культуры, литературы, технологий и инноваций. Он отметил, что Турция и Узбекистан, несмотря на расстояние, продолжат тесное сотрудничество, которое будет поддерживаться парламентской дипломатией.

Также было отмечено, что укрепление отношений между Узбекистаном и Турцией принесет пользу обеим странам в международной сфере. Куртулмуш подчеркнул, что потенциал тюркского мира, включающий человеческие ресурсы и природные богатства, а также глубокие исторические и культурные связи, позволит ему стать новым центром силы в будущем.

Куртулмуш подчеркнул, что единство и развитие тюркского мира будет способствовать миру и стабильности.

На вопрос о создании рабочей группы между парламентами Куртулмуш ответил, что парламент Турции назначит представителей как в законодательное собрание, так и в сенат для обсуждения будущих шагов. Соглашение, подписанное в 2017 году, будет обновлено, и три председателя парламентов соберутся для обсуждения и принятия решений по дальнейшему сотрудничеству.