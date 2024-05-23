Прошлой ночью в поселке Жалгансай удалось ликвидировать размыв защитной дамбы, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

Уровень воды в поймах реки Жайык возле села Жалгансай Атырауской области повысился, угрожая дорожному полотну. Спасатели начали укреплять защитную дамбу и строить земляную насыпь вдоль внутрипоселковой дороги. Для оповещения местных жителей использовали сирено-речевые устройства.

Из-за угрозы затопления села Жалгансай была проведена заблаговременная эвакуация населения в село Махамбет, где временный эвакопункт разместили в местной школе. К утру в эвакопунктах находились 154 человека, из которых 96 дети.

В Жалгансае вдоль дороги возвели земляной вал длиной 800 м и высотой около 1,5 м. Было уложено более 7000 мешков с песком. Работы по откачке воды продолжаются.

Затопления жилых домов удалось избежать, сообщили в МЧС. В аварийно-спасательных работах задействовали 812 человек, включая спасателей из различных областей Казахстана, военнослужащих МЧС и Минобороны, волонтеров, сотрудников МВД и местных властей.

По данным МЧС на утро 23 мая, по всей стране 61 668 человек вернулись в свои дома. В эвакопунктах остаются 5 498 человек.

Была отведена и откачана вода из 11 312 жилых домов и 3 606 дворов. Общий объем откачанной талой воды составил более 24,4 млн кубометров, а также уложено более 8 млн мешков с песком.

В 2024 году паводки превратились в серьезное стихийное бедствие, охватившее как Казахстан, так и Россию. По оценкам экспертов, ущерб от этих паводков стал самым значительным за последние 80 лет.