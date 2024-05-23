22 мая на предвыборном митинге партии «Гражданское движение» в северном мексиканском штате Нуэво-Леон обрушилась сцена. Погибли девять человек, более 50 получили ранения.

Причиной обрушения стал сильный ветер: он разорвал большой плакат и обрушил металлическую конструкцию, из-за чего произошло падение сцены. В регионе бушуют грозы, что осложняет поиски пострадавших под обломками.

Губернатор штата Самуэль Гарсия уточнил, что жертвами обрушения стали восемь взрослых и один ребенок, еще трое человек находятся в реанимации.

Хорхе Альварес Майнес, кандидат в президенты от центристской партии «Гражданское движение» — на его митинге произошел инцидент — заявил, что приостановит предвыборную кампанию на время расследования инцидента. Политик выразил надежду, что власти проведут расследование произошедшего и потребовал прозрачности в этом процессе.

Видео аварии показало, как конструкция внезапно рухнула на толпу, в результате чего политики на сцене и запаниковавшие участники разбежались в поисках укрытия. Министр внутренних дел Мексики Луиза Алькальде сообщила в социальных сетях, что на месте происшествия для оказания поддержки находятся военнослужащие национальной гвардии и армии Мексики.

Губернатор Гарсия предупредил жителей, чтобы они оставались дома из-за сильных гроз в этом районе.

Альварес Майнес занимает третье место в опросах на президентских выборах в Мексике, назначенных на 2 июня. Он сильно отстает от кандидата от правящей партии Клаудии Шейнбаум и занимающей второе место Шочитль Гальвес, которая представляет широкую оппозиционную коалицию.

Гальвес и Шейнбаум выразили соболезнования семьям погибших в социальных сетях, а Шейнбаум отменила митинг, запланированный на 23 мая в Монтеррее.