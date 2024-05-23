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Премьер Грузии призвал к «деолигархизации США и Европы»
«Глобальная партия войны» добивается вовлечения Грузии в войну с Россией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии призвал к «деолигархизации США и Европы»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе / Photo: Reuters
23 мая 2024 г.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал необходимость «деолигархизации США и Европы». По его словам, именно «олигархические силы» и некая «глобальная партия войны» стремятся к «украинизации Грузии», то есть вовлечению ее в конфликт с Россией.

Кобахидзе уверен, что влияние «глобальной партии войны» на США и ЕС препятствует развитию отношений Грузии с этими странами, несмотря на заинтересованность Тбилиси в тесном сотрудничестве с Западом.

Глава правительства заявил, что Грузии предстоит выбор: либо «сдаться глобальной партии войны», принять приход к власти партии Михаила Саакашвили и «участь Украины», либо сопротивляться. Кобахидзе назвал борьбу с «глобальной партией войны» трудной, но необходимой.

Эти заявления премьера, сделанные на фоне критики США и ЕС по поводу закона «О прозрачности внешнего влияния», вызвали резкое неприятие у оппозиции. Основатель Республиканской партии Грузии Леван Бердзенишвили отметил, что власти Грузии «пошли ва-банк, пытаясь объявить врагами всех, кроме одного «друга Грузии» - Владимира Путина».

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Конгрессе, заявил, что закон «О прозрачности внешнего влияния», принятый парламентом Грузии и ветированный президентом, «переписан из российского учебника».

На пленарном заседании 28 мая парламент Грузии намерен преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на этот закон, который оппозиция называет аналогом российского закона об «иноагентах».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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