Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал необходимость «деолигархизации США и Европы». По его словам, именно «олигархические силы» и некая «глобальная партия войны» стремятся к «украинизации Грузии», то есть вовлечению ее в конфликт с Россией.

Кобахидзе уверен, что влияние «глобальной партии войны» на США и ЕС препятствует развитию отношений Грузии с этими странами, несмотря на заинтересованность Тбилиси в тесном сотрудничестве с Западом.

Глава правительства заявил, что Грузии предстоит выбор: либо «сдаться глобальной партии войны», принять приход к власти партии Михаила Саакашвили и «участь Украины», либо сопротивляться. Кобахидзе назвал борьбу с «глобальной партией войны» трудной, но необходимой.

Эти заявления премьера, сделанные на фоне критики США и ЕС по поводу закона «О прозрачности внешнего влияния», вызвали резкое неприятие у оппозиции. Основатель Республиканской партии Грузии Леван Бердзенишвили отметил, что власти Грузии «пошли ва-банк, пытаясь объявить врагами всех, кроме одного «друга Грузии» - Владимира Путина».

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Конгрессе, заявил, что закон «О прозрачности внешнего влияния», принятый парламентом Грузии и ветированный президентом, «переписан из российского учебника».

На пленарном заседании 28 мая парламент Грузии намерен преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на этот закон, который оппозиция называет аналогом российского закона об «иноагентах».