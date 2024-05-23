Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию, где продолжаются протесты против нового электорального закона.

Французский лидер ранее послал военных и усиленные отряды полиции для усмирения беспорядков. Макрон заверил, что полицейские подкрепления в Новой Каледонии останутся там, сколько потребуется.

Президент также осмотрел районы, разрушенные в результате недель ожесточенных столкновений местных жителей с полицией. В результате беспорядков, начавшихся более недели назад, погибли шесть человек, протестующие разграбили магазины и сожгли десятки автомобилей и предприятий в Нумеа, столице островов.

«В ближайшие часы и дни там, где это необходимо, будут запланированы масштабные новые операции, и республиканский порядок будет полностью восстановлен, потому что другого выбора нет», — заверил Макрон.

При этом протестующие по-прежнему удерживают дороги: они перекрыли движение по всем магистралям островов баррикадами. Местные жители делятся в социальных сетях советами о безопасных маршрутах для поиска еды, бензина и лекарств.

В условиях чрезвычайного положения на острове Макрон заявил, что дополнительный персонал службы безопасности общей численностью 3000 человек останется на островах даже на время Олимпийских игр в Париже, если потребуется.

«Я лично считаю, что чрезвычайное положение не должно быть продлено», — сказал он.

Политик добавил, что положение отменят только тогда, когда протестующие уберут блокпосты.

Жители Новой Каледонии выступают против избирательной реформы, опасаясь, что принятая законодателями на материковой части Франции мера ослабит голоса коренных канаков. Они составляют 40% населения острова, где проживает более 270 тыс. человек.

Канаки считают, что закон затруднит проведение любого будущего референдума о независимости, поскольку новая мера наделит избирательными правами всех, кто проживает на островах более 10 лет. По текущему законодательству от 1998 года голосовать в Новой Каледонии могли только коренные жители — канаки.