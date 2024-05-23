Китай 23 мая начал военные учения вокруг Тайваня, которые, по словам представителя Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си, были «‎наказанием»‎ в ответ на «сепаратистские действия» Тайбэя. Пекин направил в район острова военные самолеты для имитации воздушного нападения на Тайвань.

Учения совпали по времени с инаугурацией нового президента острова Лай Циндэ, который проводит курс на сближение с США. Китайские госСМИ обрушились на политика с волной критики, называя его «‎сепаратистом»‎.

Китай считает Тайвань своей территорией, потому власти КНР осудили инаугурационную речь Лая 21 мая, в которой он заявил, что обе стороны Тайваньского пролива «не подчиняются друг другу», по сути констатировав, что Тайвань остается независимым государством.

22 мая глава МИД Китая Ван И назвал слова Лая «постыдными». Новоизбранный президент Тайваня неоднократно предлагал китайской стороне провести переговоры, но каждый раз получал отказ. Позиция Лая — только народ Тайваня может решать свое будущее, потому сейчас тайваньское правительство отвергает притязания Пекина на суверенитет острова.

Восточное командование НОАК сообщило, что начало совместные военные учения с участием армии, флота, авиации и ракетных войск в районах вокруг Тайваня в 7:45 утра.

Учения проводятся в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов — Цзиньмэнь, Мацу, Уцю и Дунъинь, говорится в заявлении. Государственные СМИ Китая отчитались, что Пекин направил в регион десятки истребителей с боевыми ракетами и провел имитационные удары по тайваньским военным объектам.

Минобороны Тайваня сообщило, что у вод острова замечены 15 кораблей китайского военно-морского флота, 16 кораблей береговой охраны и 33 самолета, но ни в каких районах вблизи Тайваня не проводились учения с боевой стрельбой.

Учения под названием «Joint Sword — 2024A» продлятся два дня. Однако, в отличие от аналогичных учений «Joint Sword» в апреле прошлого года, эти учения помечены буквой «A», что открывает возможность для последующих действий.