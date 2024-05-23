23 мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) единогласно постановил, что не было нарушений права на справедливое судебное разбирательство и права на присутствие и допрос свидетелей в деле против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Суд также решил, что не было нарушений принципа «отсутствия наказания без закона».

Дело касалось двух групп уголовных производств против Саакашвили - нападения в 2005 году на члена парламента и помилования в 2008 году четырех бывших высокопоставленных чиновников МВД, осужденных за убийство.

«При конкретных обстоятельствах дела господин Саакашвили мог обоснованно предположить, что использование своего права помилования для искажения процесса правосудия по делу об убийстве приведет к его уголовной ответственности по грузинскому законодательству», — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Суд также отклонил жалобы Саакашвили по статье о препятствовании его участию в грузинской политике, указав на «серьезные и обоснованные» обвинения и полностью состязательный судебный процесс.

Бывший президент Грузии находится в тюремном заключении с 1 октября 2021 года. Грузинские власти предъявили ему обвинения по нескольким уголовным делам. По двум из этих дел он был заочно осужден до своего возвращения в страну. Еще три уголовных процесса против него продолжаются в настоящее время.

Сам Саакашвили утверждает, что все выдвинутые против него обвинения и вынесенные приговоры имеют политическую подоплеку и мотивированы его оппозиционной деятельностью.