ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ЕСПЧ не поддержал Саакашвили
Европейский суд по правам человека не нашел нарушений справедливого судебного разбирательства и отсутствия наказания без закона в деле бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
ЕСПЧ не поддержал Саакашвили
Михаил Саакашвили / Фото: соцсети политика / Others
23 мая 2024 г.

23 мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) единогласно постановил, что не было нарушений права на справедливое судебное разбирательство и права на присутствие и допрос свидетелей в деле против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Суд также решил, что не было нарушений принципа «отсутствия наказания без закона».

Дело касалось двух групп уголовных производств против Саакашвили - нападения в 2005 году на члена парламента и помилования в 2008 году четырех бывших высокопоставленных чиновников МВД, осужденных за убийство.

«При конкретных обстоятельствах дела господин Саакашвили мог обоснованно предположить, что использование своего права помилования для искажения процесса правосудия по делу об убийстве приведет к его уголовной ответственности по грузинскому законодательству», — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Суд также отклонил жалобы Саакашвили по статье о препятствовании его участию в грузинской политике, указав на «серьезные и обоснованные» обвинения и полностью состязательный судебный процесс.

Бывший президент Грузии находится в тюремном заключении с 1 октября 2021 года. Грузинские власти предъявили ему обвинения по нескольким уголовным делам. По двум из этих дел он был заочно осужден до своего возвращения в страну. Еще три уголовных процесса против него продолжаются в настоящее время.

Сам Саакашвили утверждает, что все выдвинутые против него обвинения и вынесенные приговоры имеют политическую подоплеку и мотивированы его оппозиционной деятельностью.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us