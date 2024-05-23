Израиль сталкивается с серьезными трудностями в управлении своим международным имиджем, особенно на фоне протестов в университетских кампусах США. Об этом пишет израильское издание Haaretz.

«В последние месяцы стало очевидно, насколько Израиль зависит от дипломатической, экономической и военной поддержки США. Однако сейчас он находится на пороге серьезных изменений в этих отношениях», — говорится в публикации.

Начавшись с демонстрации в Колумбийском университете, где полиция арестовала многих демонстрантов, протесты быстро распространились на другие вузы. В ходе одного из инцидентов был задержан еврейский профессор, выступивший против политики Израиля.

Эти события происходят на фоне растущих прогрессивных идей в американском обществе, особенно среди молодежи. Опросы показывают снижение поддержки Израиля в возрастной группе 18-24 лет, при этом половина респондентов поддерживают ХАМАС.

«Это те самые молодые люди, которые сейчас размахивают транспарантами «От реки до моря» и призывают к интифаде. В будущем мы можем увидеть их в органах власти США», — предупреждает Haaretz.

Антиизраильские настроения уже влияют на американскую политику. США не смогли наложить вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе. Вашингтон также вводит санкции против крайне правых израильских групп.

«Если не произойдет смены руководства в Израиле, администрация Байдена может стать последней, которая поддержит еврейское государство», — резюмирует издание.