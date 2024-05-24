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Влиятельный генерал РФ снят с должности
Командующий самым крупным соединением войск российской армии Сухраб Ахмедов снят с должности, сообщают российские СМИ
Влиятельный генерал РФ снят с должности
Командующий 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией России Сухраб Ахмедов / Others
24 мая 2024 г.

Командующий 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией России Сухраб Ахмедов был снят с должности, сообщают в четверг вечером несколько СМИ, включая РБК. Официального подтверждения отставки пока нет.

В ноябре 2022 года Ахмедова обвиняли в больших потерях до 400 человек во время боев под Павловкой в Донецкой области. Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что их «бросили в непонятное наступление».

В июне 2023 года российские военные блогеры сообщили о больших потерях в рядах 20-й общевойсковой армии в районе города Кременная Луганской области. Согласно их информации, десятки российских солдат погибли под обстрелом украинской артиллерии во время построения в ожидании приезда генерала Ахмедова.

В феврале 2022 года Владимир Путин присвоил Ахмедову звание генерал-майора, а в декабре того же года — звание генерал-лейтенанта.

21 мая по подозрению в мошенничестве был задержан начальник управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий.

За последние недели были задержаны и другие высокопоставленные сотрудники Минобороны, включая замминистра Тимура Иванова и начальника управления кадров Юрия Кузнецова, которых обвиняют в получении взяток. Также задержаны начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин и экс-командующий 58-й армией Иван Попов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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