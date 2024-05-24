В Казахстане 356 семей, чьи дома были разрушены паводками и не подлежали восстановлению, получили новые дома и квартиры, сообщает пресс-служба правительства.

На сегодняшний день единовременную выплату на сумму более 10,7 млрд тенге ($24,6 млн) получили 29 625 семей. Всего было подано 30 912 заявок. Выплаты полностью завершены в Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Абайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областях. Работа продолжается в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

Оценка ущерба завершена по 8863 объектам в пострадавших регионах. 356 семей уже получили новые дома и квартиры, строительство 1472 домов продолжается. На ремонт 1389 домов выделено более 5,2 млрд тенге. 3804 семьи получили компенсацию за материальный ущерб на сумму 657 млн тенге ($1,5 млн). Выплаты за павший скот составили 1,6 млрд тенге ($3,6 млн).

Работа по возмещению ущерба продолжается и находится под контролем властей.

Ранее было заявлено, что в Казахстане пересмотрят Водный кодекс и ряд других стратегических госпрограмм для усиления мер прогнозирования и предупреждения паводков.

Также было отмечено, что для улучшения гидромониторинга в стране увеличат количество гидропостов. К существующим 377 гидропостам добавят еще 139 новых, которые установят в паводкоопасных регионах и на трансграничных реках.

В 2024 году паводки превратились в серьезное стихийное бедствие, охватившее как Казахстан, так и Россию. По оценкам экспертов, ущерб от этих паводков стал самым значительным за последние 80 лет.