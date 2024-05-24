Сегодня судьи главной судебной инстанции ООН вынесут решение по запросу Южной Африки против Израиля. На прошлой неделе ЮАР обратилась в суд с очередным призывом рассмотреть временные меры и призвать Израиль прекратить наступление в Рафахе и вывести войска из Газы. Это часть более широкого дела, в котором Претория обвиняет Израиль в геноциде палестинского населения в эксклаве.

Юридическая команда Южной Африки отмечает, что наступление Израиля на Рафах «должно быть немедленно прекращено», поскольку оно несет прямую угрозу миллиону беженцев, укрывающихся в городе.

Решения Международного Суда (МС), также известного как Всемирный суд, считаются окончательными и обязательными, в отличие от решений Международного уголовного суда (МУС), также заседающего в Гааге. Именно последний выдал на прошлой неделе ордера на арест руководства Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главу Минобороны Йоава Галанта.

Решение вызвало жесткую реакцию США и Тель-Авива, Вашингтон предупредил, что готовит санкции против прокуроров МУС.

Израиль неоднократно отвергал обвинения в геноциде как необоснованные. 23 мая глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что «никакая сила на Земле не помешает Израилю защищать своих граждан и преследовать ХАМАС в Газе».

Ранее Международный суд ООН отклонил требование Израиля закрыть общее дело. Суд обязал его предотвратить акты геноцида против палестинцев и разрешить оказание помощи, но не приказал прекратить израильские военные операции.

Решение против Израиля со стороны высшего юридического органа ООН может еще больше усилить дипломатическое давление на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 23 мая сразу три европейские страны — Ирландия, Испания и Норвегия — заявили, что признают Государство Палестина. В ответ Израиль отозвал своих послов их этих стран.