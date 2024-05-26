В мае российские регионы стало заметать снегом. Подобное происходит не впервые, но тем не менее случается довольно редко. Снегопад привел в некоторых городах к перебоям с электричеством, но самое важное — непогода нанесла ущерб зерновым и стала одной из причин роста мировых цен на пшеницу.

Есть ситуации и еще более необычные. В апреле на пустынный Дубай обрушились рекордные за 75 лет ливни. Многие здания и виллы остались без электричества. подземные парковки затопило вместе с автомобилями, сотни рейсов отменили из-за осадков. Правительство ОАЭ сообщило, что страна стала свидетелем «исключительного события в ее климатической истории».

С каждым годом все больше людей жалуются на изнуряющую жару летом. В прошлом году в некоторых регионах Испании, Франции, Греции, Хорватии и других стран Европы воздух прогрелся свыше 40 градусов. А в некоторых провинциях Италии столбики термометров достигли 50 градусов.

А жители Беларуси в прошлом году фиксировали смерч на Заславском водохранилище и довольно редкое для Минской области явление «пылевой дьявол» — вихрь, который образуется в жару и переносит пыль, песок и камни.

Метеорологи ООН бьют тревогу: текущий 2024 год может оказаться еще теплее предыдущего. «Мы подаем всему миру красный сигнал тревоги, — сказала генсек Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло. — Помимо потепления воздуха особое беспокойство вызывают наблюдавшиеся в 2023 году явления — беспрецедентное потепление океана, отступление ледников и потеря антарктического морского льда».

Жара, наводнения, засуха, лесные пожары и мощные тропические циклоны несут миллионам людей страдания и хаос и наносят экономический ущерб, исчисляемый миллиардами долларов, говорится в докладе ООН.

О причинах этих явлений и новых угрозах, с которыми может столкнуться человечество, TRT на русском поговорил с председателем Дагестанского республиканского отделения Русского географического общества Эльдаром Эльдаровым:

— Такие «аномальные» климатические процессы были, есть и будут. К причинам нынешних можно отнести глобальное потепление. Ведь не секрет, что мощность испарения океанов увеличивается, а таяние ледников ускоряется. Рост температуры на планете где-то приводит к засухам, а где-то – к парниковому эффекту. Подобные процессы отражаются на климате самой крупной каменной плиты на Земле под названием Евразия.

А если говорить, например, о Восточно-Европейской равнине, то это место, куда с Атлантического океана перемещаются увлажненные воздушные массы. Аномальные концентрации влаги в атмосфере могут проявляться в погодных аномалиях: ураганах, смерчах, наводнениях. Где-то, как я уже отмечал, наблюдается продолжительная засуха, происходит деградация почвенного и растительного покрова. Где-то наоборот. Я не исключаю, что нынешние катаклизмы – это предвестники будущего экстремального похолодания в пределах, по крайней мере, европейской части нашей страны.

— Как может быть запущен процесс похолодания?

— Есть разница между климатом и погодой. Глобальное потепление относится к вопросу климата, но оно меняет и погодные условия. Продолжительное похолодание в северной части Евразии может произойти за счет парникового эффекта, то есть повышения облачности и увеличения продолжительности ненастных погод. Это, в свою очередь, повлияет на увеличение водности реки Волга и повышении уровня Каспийского моря. Замечу, что по запечатленной в геологии исторической динамике уровня Каспия ученые судят о том, какой климат был характерен для Восточно-Европейской равнины в прошлые эпохи.

— Какие дальнейшие проявления глобального потепления мы можем увидеть?

— Все, о чем я говорю – это лишь одна из точек зрения на возможные последствия глобального потепления. Этот процесс меня не может не интересовать хотя бы потому, что живу я на берегу Каспия. Стремительные трансгрессии и регрессии последнего оборачиваются бедами для жителей прикаспийских стран и регионов. Вот почему так важно комплексно и согласованно изучать природные процессы и реализовывать хозяйственные мероприятия, связанные с изменениями как климата над Восточно-Европейской равниной, так и уровня Каспийского моря.