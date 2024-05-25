Грузовые перевозки по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс (БТК) возобновились после завершения работ по модернизации и расширению ее участков, проходящих по территории Грузии.

829-километровая железнодорожная линия БТК, связывающая Турцию с Центральной Азией и Китаем через Грузию и Азербайджан, была закрыта для грузоперевозок в мае 2023 года из-за ремонтных работ на грузинском участке.

20 мая 2024 года первый состав с 20 контейнерами и 632 тоннами пластикового сырья из Азербайджана прибыл на вокзал Карса, ознаменовав возобновление грузового движения.

По БТК из Турции в страны Центральной Азии и Китай отправляются стройматериалы, руды, бытовая техника, продукты, а обратно идут грузы зерна, удобрений, металлов и химикатов.

Цель - нарастить число контейнерных поездов между Турцией и Китаем до 200 в год в среднесрочной и 1500 в долгосрочной перспективе при сокращении транзитного времени с 12 до 10 дней.