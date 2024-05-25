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Мощный обстрел Белгорода
По меньшей мере 20 взрывов прогремели в Белгороде в результате обстрелов ВСУ, сообщают российские СМИ. Губернатор региона сообщил о погибшей женщине
Мощный обстрел Белгорода
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25 мая 2024 г.

За вечер 25 мая как минимум 20 взрывов было зафиксировано в Белгороде во время воздушной тревоги. Об этом сообщает российское информагентство «РИА Новости».

Местные телеграм-каналы передают также, что в результате ударов ВСУ зафиксированы прилет в многоквартирный жилой дом и попадание в по торговому центру в пригороде Белгорода.

В соцсетях публикуются видеозаписи, где в разных частях города видны пожары и высокие столбы дыма.

Губернатор региона Гладков сообщил о гибели одной женщины.

«К большому горю, в результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

⠀ «По предварительной информации, 4 человека пострадали», — добавил он.

Власти РФ также сообщили о сбитии средствами ПВО 15 воздушных целей в окрестностях Белгорода.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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