Сильный дождь стал причиной выхода из берегов рек Храми, Алгети, Дебда в регионе Шида Картли. В Марнеульской и Болнисском районах затоплены улицы, местный рынок, жилые дома.

После проливных дождей в грузинском регионе Мцхета-Мтианети мобилизованы спасатели и аварийные службы. Стихия затопила дома и дороги и повредила мосты и линии электропередач. В нескольких населенных пунктах отсутствует электроэнергия.

В Квемо-Картли от внешнего мира отрезаны несколько сел, ситуация особенно тревожна в Марнеули, Тетрицкаро, Болниси и Дманиси, где эвакуировано 15 семей. В районе Красного моста девять человек были вывезены на лодках. Правительство создало комиссию для оценки ущерба.

В ближайшие сутки ожидается резкий подъем уровня воды в реке Арагви из-за обильных осадков. Водораспределительная компания GWP предупреждает о возможных подтоплениях и призывает к осторожности. Жинвальское водохранилище переполнено, и избыток воды сбрасывается в Арагви.

Аналогичная ситуация наблюдается в Газахском районе Азербайджана, где из-за проливных дождей реки Джогазчай, Агстафачай и Храмчай вышли из берегов. Мост на реке Джогазчай у села Демирли частично разрушен, проезд перекрыт. Подтоплены объекты и участки в селах, лесной массив в Икинджли Шихлы также затоплен. В регионе работают спасатели и техника для ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая в Лори и Тавуше выпала половина месячной нормы осадков. В результате наводнения погиб как минимум один человек, разрушены мосты и дороги, затоплены дома в нескольких населенных пунктах. В Лорийской и Тавушской областях интернет и телефонная связь работают с перебоями.