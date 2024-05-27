Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с резкой критикой израильского правительства. «Израильское правительство обладает ненасытной жаждой крови и слез невинных людей», — написал турецкий чиновник на своей странице в X. Алтун подчеркнул, что в Тель-Авиве действует режим, совершающий геноцид «прямо на глазах у «цивилизованного мира».

Алтун также отметил, что атаки Израиля на голодающих, бездомных и беззащитных людей являются «прямым оскорблением коллективного сознания человечества». Он заявил, что пренебрежение к человеческой жизни глубоко укоренилось в психике израильского правительства, и добавил, что «Израиль не смог бы продолжать свою укоренившуюся оккупацию и выселение палестинцев без помощи и поддержки сверхдержавы, которая много лет притворялась миротворцем».

Глава управления заявил, что единственной целью Израиля было продолжение и расширение оккупации. По его словам, израильское правительство считает, что у него есть полная свобода действий благодаря поддержке США, однако Израиль является «государством-изгоем в глазах всего мира».

Алтун призвал мир объединиться против «варварства и бессмысленного насилия», направленного против невинных женщин, детей и пожилых людей. Глава управления подчеркнул, что «мы не можем стоять в стороне и наблюдать за этим безумием» и призвал к созданию палестинского государства как можно скорее, независимо от позиции Израиля.

Он подчеркнул, что «виновные должны быть привлечены к ответственности», и что пришло время цивилизованным нациям соответствовать своим принципам и идеалам, дабы призвать Израиль к ответственности за его преступления против человечности.