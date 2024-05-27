Британские консерваторы во главе с премьером Риши Сунаком намерены вернуть 12 месяцев обязательной службы, если партия победит на всеобщих выборах. Досрочное голосование назначено на июнь.

Призыв коснется всех британцев старше 18 лет. О верхней рамке призывного возраста пока информации нет. У жителей королевства будет выбор: они смогут подать заявку на одно из 30 тыс. мест на полную ставку в армии или предпочтут альтернативу — волонтерскую работу. В таком случае им надо будет посвящать один выходной в месяц общественным работам.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что возвращение обязательной службы по всей Великобритании поможет укрепить «национальный дух».

Лейбористы раскритиковали планы консерваторов, которые, как ожидается, обойдутся казне примерно в 2,5 млрд фунтов стерлингов ($2,8 млрд), назвав их «отчаянными» и «необеспеченными».

Консерваторы хотят, чтобы первые новобранцы приняли участие в пилотном проекте службы уже с сентября 2025 года.

Постепенное внедрение призыва позволит молодым людям больше узнать о кибербезопасности, логистике, закупках или операциях гражданского реагирования, считают консерваторы.

Невоенное волонтерство будет включать 25 дней работы с такими организациями, как пожарная служба, полиция и Национальная служба здравоохранения.

«Это великая страна, но поколения молодых людей не имели тех возможностей и опыта, которых они заслуживают, и есть силы, пытающиеся разделить наше общество в этом все более неопределенном мире», — отметил Сунак.

«Я введу новую модель национальной службы, чтобы создать у нашей молодежи общее чувство цели и возродить чувство гордости за нашу страну», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что этот шаг поможет молодым людям приобрести «навыки реального мира, делать новые вещи и вносить свой вклад в жизнь общества и нашей страны».

Консерваторы утверждают, что введение призыва гарантирует, что молодые люди, которые не были трудоустроены, не получали образования или профессиональной подготовки, будут отвлечены от «безработицы и преступности».

Представитель Либерально-демократической партии по вопросам обороны Ричард Форд обвинил консерваторов в сокращении численности войск.

«Наши вооруженные силы когда-то были предметом зависти всего мира. Это консервативное правительство сократило численность войск и планирует дальнейшие сокращения численности армии», — подчеркнул Форд.

Обязательная служба была введена в королевстве в 1947 году после Второй мировой войны лейбористским правительством Клемента Эттли. По закону, мужчины в возрасте от 17 до 21 года должны были служить в вооруженных силах в течение 18 месяцев.

Схема обязательной службы была прекращена в 1960 году. Воинская повинность никогда не применялась в Северной Ирландии, и пока нет никаких подробностей о том, что там произойдет.