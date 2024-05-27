Самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Дублин, попал в зону сильной турбулентности. 12 человек получили травмы.

Самолет приземлился в Дублине в 13:00 по местному времени. На месте его встретили аварийно-спасательные службы, в том числе полиция аэропорта и пожарно-спасательный департамент.

Согласно заявлению ирландского аэропорта, в результате инцидента пострадали шесть пассажиров и шесть членов экипажа. Восемь из них после осмотра были доставлены в больницу.

Аэропорт Дублина сообщил, что оказывает помощь пассажирам и персоналу, а также что инцидент не повлиял на работу аэропорта. Обратный рейс самолета в Доху вылетел по расписанию.

Qatar Airways постаралась минимизировать сообщения о турбулентности и сообщила, что самолет благополучно приземлился в Дублине, но «небольшое количество пассажиров и членов экипажа получили незначительные травмы во время полета и в настоящее время им оказывают медицинскую помощь».

«В настоящее время проводится внутреннее расследование, — говорится в заявлении. — Безопасность наших пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом».

Результаты, которые позже были подтверждены наблюдениями, указывают на тип турбулентности, называемый «турбулентностью ясного неба» — она не связана с какими-либо визуальными признаками, такими как штормы или облака. В отличие от обычной турбулентности, она возникает внезапно, и ее трудно избежать.

Инцидент с катарским перевозчиком произошел всего через несколько дней после того, как 104 пассажира получили ранения, а мужчина с сердечным заболеванием погиб на борту рейса Singapore Airlines, также попавшего в зону сильной турбулентности.

Рейс SQ321 из Лондона в Сингапур находился на высоте более 10 тыс. км, когда самолет резко снизился и попал в зону сильной тряски.

По данным CNN, только в США более 65 тыс. самолетов ежегодно попадают в зону умеренной турбулентности. Из них около 5500 сталкиваются с сильной турбулентностью. Однако в этом году эти цифры могут вырасти.

Пол Уильямс, профессор атмосферных наук в Университете Рединга в Великобритании, пояснил, что изменение климата изменяет турбулентность.

«Мы провели несколько компьютерных симуляций и обнаружили, что в ближайшие десятилетия сильная турбулентность может удвоиться или утроиться», — предупредил Уильямс.