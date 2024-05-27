Беспорядки и информационная кампания против Кыргызстана

В ночь на 18 мая Бишкек был потрясен беспорядками, возникшими на фоне митинга против трудовой миграции. В ходе столкновений пострадали 29 человек, а десятки протестующих были задержаны. Протест начался после драки, произошедшей 13 мая между местными жителями и иностранными студентами в одном из столичных хостелов.

По официальной версии МВД, в ночь на 13 мая группа неизвестных лиц встретила иностранных студентов в одном из микрорайонов столицы. В результате произошла перепалка и студенты убежали в хостел по улице Огонбаева, а группа неизвестных последовала за ними в общежитие, «где, применив силу в отношении проживающих там иностранных граждан, открыто завладела деньгами и вещами».

МВД возбудило уголовное дело по статье «хулиганство» и задержало четырех иностранцев. 17 мая в социальных сетях распространилось видео драки, и это вызвало волну возмущения среди местных жителей. По данным МВД, данное видео было опубликовано в одном из популярных Instagram-пабликов «без объяснения истинных обстоятельств произошедшего».

Вечером того же дня несколько сотен местных жителей собрались у хостела, требуя ужесточить контроль над иностранцами. К полуночи число протестующих выросло до тысячи человек. Разгневанная толпа разбила окна в одном из общежитий, где жили иностранные студенты, и ворвалась в другое общежитие.

К утру 18 мая милиции удалось договориться с участниками акции и освободить заблокированные улицы. В итоге было задержано несколько десятков протестующих.

События в Бишкеке привлекли внимание не только местных, но и международных медиа, а социальные сети стали ареной для масштабной информационной атаки против Кыргызстана. Организованно подключились различные паблики в Telegram, WhatsApp и Instagram, где стали распространяться слухи о беспорядках и масштабных националистических погромах. Везде звучал один посыл: Кыргызстан охвачен волной насилия и руководство страны якобы поддерживает протестующих.

Информационная атака была настолько скоординированной, что кыргызстанские СМИ не успели оперативно осветить эти события, в то время как русскоязычные источники уже активно распространяли свою версию происходящего.

К информационной кампании против Кыргызстана подключились также пакистанские и индийские СМИ. Пакистан громко и с шумом эвакуировал 180 студентов из Кыргызстана, чем привлек внимание к ситуации на международном уровне.

Эти действия только подлили масла в огонь, усиливая напряженность и создавая ложное впечатление о масштабе и природе беспорядков. В результате ситуация, которая могла бы быть разрешена на местном уровне, превратилась в объект международного обсуждения и критики и нанесла ущерб имиджу Кыргызстана на мировой арене.

Позже внешнеполитическое ведомство Кыргызстана заявило, что деструктивные силы в зарубежных СМИ и социальных сетях, особенно в Пакистане, «преднамеренно распространяли ложные сведения» о ситуации в стране. МИД КР попросил представителей СМИ, блогеров, а также своих зарубежных коллег руководствоваться только официальной и проверенной информацией компетентных органов.

Дирижеры протеста

Несколько дней спустя президент Садыр Жапаров обратился к народу в связи с произошедшими событиями. По его словам, конфликтом воспользовались деструктивные силы, направив недовольство молодых людей в выгодное им русло.

«Хочу прямо сказать, что те, кто не смог прийти к власти, не одобряет борьбу с коррупцией, и находящиеся в местах лишения свободы, специально создали группы в WhatsApp и фейковые аккаунты, чтобы распространять провокационную информацию. Тем не менее ночью 18 мая были предприняты усилия, чтобы остановить вышедших на улицу молодых людей, для недопущения дальнейшего обострения ситуации и более серьезных инцидентов», — сказал он.

Глава государства также отметил, что собравшихся не стали разгонять силой. По его словам, среди них были провокаторы, которые «планировали распространить видеообращения с призывами к масштабному восстанию».

Также президент сказал, что власти республики «извлекли урок из этой ситуации» и он надеется, что впредь народ такие призывы будет рассматривать более взвешенно и осмотрительно, не поддаваясь на провокации.

Позже Госкомитет национальной безопасности подтвердил участие провокаторов в произошедших беспорядках. В ГКНБ заявили, что получили данные о том, что отдельные члены ОПГ Камчы Кольбаева и деструктивные политические силы подготовили провокационный видеоролик, который был подхвачен СМИ.

По данным спецслужбы, цель этих сил — «дестабилизация обстановки в республике на межрегиональной почве с последующей попыткой насильственного захвата власти в стране».

«Все причастные к организации и подготовке видеоролика лица установлены. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию их противоправных намерений», — заявили в ГКНБ.

Напомним, в последние годы в Кыргызстане ведется активная борьба с мафиозными кланами, что привело к значительным успехам в этом направлении. Один из самых известных криминальных авторитетов страны Камчы Кольбаев был нейтрализован осенью 2023 года в ходе спецоперации в Бишкеке.

Камчы Кольбаев, известный также как «Коля кыргыз», долгое время был одним из наиболее влиятельных криминальных лидеров в Кыргызстане. Криминальная сеть Кольбаева была вовлечена в вымогательство, наркоторговлю и убийства. Его влияние на политику предыдущих властей было колоссальным.

Другой важной фигурой в борьбе с организованной преступностью стал Райымбек Матраимов, бывший заместитель главы Таможенной службы. В марте 2024 года он был арестован и доставлен в Кыргызстан из Азербайджана. Матраимов долгое время считался одной из самых влиятельных фигур в кыргызской политике.

Остатки влиятельных мафиозных группировок продолжают свою борьбу против действующий власти в Кыргызстане и сейчас, о чем свидетельствуют их многочисленные попытки покушения на главных лиц страны.

15 января Садыр Жапаров заявил, что в республике готовились массовые беспорядки с целью смещения действующей власти.

24 января Первомайский районный суд в Бишкеке принял решение об аресте депутата парламента Эмиля Жамгырчиева. Позже глава Кыргызстана заявил, что депутат Жамгырчиев незаконно поехал в Узбекистан и обратился к местному «вору в законе» по кличке «Салимбай байбача» (Салим Абдувалиев) с просьбой ликвидировать его и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. На допросе в Узбекистане Абдувалиев подтвердил, что Жамгырчиев приезжал и «просил у его навести порядок в Кыргызстане».

Очередная попытка атаки на действующую власть в Кыргызстане со стороны транснациональной мафии была предпринята в марте этого года, когда в Кыргызстане были задержаны граждане Азербайджана — члены международной ОПГ, которые планировали покушение на руководство страны.

«Их преступные планы возникли в связи с проводимой государством политикой активной борьбы против ОПГ, которая отразилась на всем постсоветском пространстве», — уточнили в госкомитете.

Ротшильды, британская разведка и манипуляции вокруг золота

В последнее время становится все более очевидным, что против президента Садыра Жапарова развернута хорошо спланированная и агрессивная информационная кампания. В своих обращениях Жапаров уже прямо говорит о том, что за этим стоят внешние силы, намеренно стремящиеся дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане.

В своем недавнем обращении Жапаров практически прямо обозначил местоположение «внешних сил» и призвал граждан страны внимательно относиться к информации в интернете.

Поводом для этого явилось видео блогера Анастасии Ахметовой, которая ведет свои страницы на Facebook и TikTok, где часто высказывается на политические темы с явной пророссийской позицией. В своем видео Ахметова ссылается на «инсайдерскую информацию» от Никиты Мендковича, главы Евразийского аналитического клуба, и утверждает, что «французская ветка Ротшильдов» стремится получить права на разработку урана в Кыргызстане. Она также обвинила Форин-офис и разведку Великобритании в причастности к этим планам.

Видео Ахметовой содержит многочисленные конспирологические теории, включая утверждения, что глава кабмина Акылбек Жапаров и зампред кабмина Эдиль Байсалов якобы замешаны в этих переговорах и работают против интересов России.

Садыр Жапаров не остался в стороне и жестко отреагировал на это видео. Он назвал Ахметову «считающей себя экспертом по Центральной Азии» и подчеркнул, что ее обвинения направлены на подрыв стабильности в Кыргызстане. Жапаров отметил, что за подобными провокациями стоят «внешние силы», стремящиеся вмешаться во внутренние дела страны и ослабить его позиции.

Президент обратил внимание, что «как только в стране начинаются проекты, приносящие пользу нашей экономике, ниоткуда возникают внешние силы». Для примера он привел инцидент в Ат-Баши в 2019 году. По словам Жапарова, тогда инвесторы планировали построить логистический центр с вложениями в размере $280 млн. Однако, по утверждению президента, подобные Ахметовой лица ввели местных жителей в заблуждение и те выступили против проекта.

«И сейчас происходит то же самое. В связи с чем, уважаемые сограждане, прошу вас отличать белое от черного, друзей от врагов. Сейчас каждую информацию в интернете нужно проверять. Не нужно верить словам внешнего врага, не дайте себя обмануть. Мы не должны дать кому-либо вмешаться в наши внутренние дела», — говорится в заявлении президента Кыргызстана.

В ответе пророссийскому блогеру, а также в свете множества заявлений российских спикеров, обвиняющих Кыргызстан в росте национализма, становится совершенно ясно, кого Жапаров имеет в виду под «внешними силами». Жапаров без обиняков указывает на тех, кто пытается манипулировать общественным мнением и разжигать межнациональную рознь.

Кампания против действующей власти ведется и пророссийскими силами внутри Кыргызстана. Представители партии бывшего президента Алмазбека Атамбаева (самого пророссийского политика в Кыргызстане) активно обвиняют власти в организации последних беспорядков с целью отвлечения внимания от «воровства золота», которое якобы вывозится за границу. Данный тезис поддерживается и рядом журналистов, а также распространяется в русскоязычных медиаресурсах.

Утверждения о «воровстве золота», якобы вывозимого за границу, неоднократно опровергались самим Жапаровым и правительством. Однако, несмотря на официальные опровержения, инсинуации на эту тему продолжаются.

«Внешние силы», которые Жапаров обвинил в своем обращении, явно недовольны курсом нынешней власти Кыргызстана. Их не устраивают стремления Жапарова к привлечению иностранных инвестиций и укреплению экономических связей с зарубежными партнерами. Особенно это стало заметно в контексте недавнего визита Кэмерона, который привлек внимание к потенциалу Кыргызстана как инвестиционного направления.

Кроме того, «внешние силы» явно обеспокоены усилением дружественных отношений Кыргызстана с Турцией и активным привлечением турецкого капитала. Жапаров старательно продвигает тюркскую интеграцию, что не по душе бывшей метрополии, которая стремится сохранить свое влияние в регионе через ЕАЭС и ОДКБ.

Особое недовольство у тех, кто предпочитает видеть Центральную Азию разобщенной и податливой, вызывает политика внутренней интеграции в регионе, которая направлена на укрепление связей между соседними странами и создание устойчивого экономического и политического блока.

Такая политика как внутри Центральной Азии, так и за ее пределами неизбежно вызывает сопротивление не заинтересованных в этом внешних игроков. Эти силы стремятся дестабилизировать страну и подорвать ее независимость, видя в альтернативных интеграционных процессах угрозу своему влиянию.