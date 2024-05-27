МИД Египта опубликовал заявление, где обвинил Израиль в преднамеренном обстреле места скопления беженцев в Газе и призвал к «выполнению мер, предписанных Международным судом в отношении немедленного прекращения военных операций» в Рафахе.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель осудил удары «самым решительным образом» в публикации на X в понедельник.

«В ужасе от новостей из Рафаха об израильских ударах, в результате которых погибли десятки перемещенных лиц, включая маленьких детей», — написал он.

Катар называет нападение, в результате которого погибли по меньшей мере 40 палестинцев, «грубым нарушением международных законов». В заявлении МИД Катара говорится, что удар может иметь дипломатические последствия и помешать переговорам о перемирии и обмене пленными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также резко осудил бомбардировку лагеря беженцев в Рафахе.

«Как Турция, мы сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности этих убийц», — заявил турецкий лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил возмущение израильским авиаударом по беженцам в палаточном лагере Рафаха, призвав еврейское государство прекратить военные действия в блокадной Газе в соответствии с международным правом.

«Возмущен израильскими авиаударами, в результате которых погибло много беженцев в Рафахе», — заявил Макрон. «Эти операции должны быть прекращены. В Рафахе нет безопасных зон для палестинских гражданских лиц».

США не дали пока никакой оценки трагедии.

«Мы знаем об этих сообщениях и собираем дополнительную информацию», — прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США

Германия в понедельник заявила, что считает, что израильский авиаудар по Рафаху в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 35 палестинцев, был ошибкой. Об этом на пресс-брифинге заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрейт.

«Произошла ошибка. Можно так сказать», — заявил он, добавив, что происшествие требует расследования.

Саудовская Аравия также осудила нападения Израиля в Рафахе, «последнее из которых направлено на палатки перемещенных палестинцев рядом со складами БАПОР к северо-западу от Рафаха», говорится в заявлении Министерства иностранных дел в понедельник. Италия заявила, что израильские атаки на палестинское гражданское население в Газе больше не могут быть оправданы. Это стало одним из самых резких критических замечаний, с которыми Рим до сих пор выступал против израильской кампании.

Заместитель премьер-министра Бельгии Петра де Суттер в понедельник заявила, что она «в ужасе» от израильского авиаудара по лагерю беженцев в Рафахе, городе на юге сектора Газа.

«В ужасе от авиаудара по палаточному лагерю беженцев БАПОР в Рафахе. <…>Мы должны положить конец этим военным преступлениям», — написала де Суттер на X.

Она подчеркнула, что неизбирательное убийство мирных жителей, в том числе детей, «противоречит международному праву» и «грубо» нарушает приказ Международного суда о прекращении наступления на Рафах.