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Мир реагирует на удар Израиля по беженцам
Ряд мировых лидеров резко осудили израильский авиаудар по лагерю беженцев на юге сектора Газа. Германия считает удар ошибкой, США не дают оценок
Мир реагирует на удар Израиля по беженцам
AP / Others
27 мая 2024 г.

МИД Египта опубликовал заявление, где обвинил Израиль в преднамеренном обстреле места скопления беженцев в Газе и призвал к «выполнению мер, предписанных Международным судом в отношении немедленного прекращения военных операций» в Рафахе.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель осудил удары «самым решительным образом» в публикации на X в понедельник.

«В ужасе от новостей из Рафаха об израильских ударах, в результате которых погибли десятки перемещенных лиц, включая маленьких детей», — написал он.

Катар называет нападение, в результате которого погибли по меньшей мере 40 палестинцев, «грубым нарушением международных законов». В заявлении МИД Катара говорится, что удар может иметь дипломатические последствия и помешать переговорам о перемирии и обмене пленными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также резко осудил бомбардировку лагеря беженцев в Рафахе.

«Как Турция, мы сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности этих убийц», — заявил турецкий лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил возмущение израильским авиаударом по беженцам в палаточном лагере Рафаха, призвав еврейское государство прекратить военные действия в блокадной Газе в соответствии с международным правом.

«Возмущен израильскими авиаударами, в результате которых погибло много беженцев в Рафахе», — заявил Макрон. «Эти операции должны быть прекращены. В Рафахе нет безопасных зон для палестинских гражданских лиц».

США не дали пока никакой оценки трагедии.

«Мы знаем об этих сообщениях и собираем дополнительную информацию», — прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США

Германия в понедельник заявила, что считает, что израильский авиаудар по Рафаху в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 35 палестинцев, был ошибкой. Об этом на пресс-брифинге заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрейт.

«Произошла ошибка. Можно так сказать», — заявил он, добавив, что происшествие требует расследования.

Саудовская Аравия также осудила нападения Израиля в Рафахе, «последнее из которых направлено на палатки перемещенных палестинцев рядом со складами БАПОР к северо-западу от Рафаха», говорится в заявлении Министерства иностранных дел в понедельник. Италия заявила, что израильские атаки на палестинское гражданское население в Газе больше не могут быть оправданы. Это стало одним из самых резких критических замечаний, с которыми Рим до сих пор выступал против израильской кампании.

Заместитель премьер-министра Бельгии Петра де Суттер в понедельник заявила, что она «в ужасе» от израильского авиаудара по лагерю беженцев в Рафахе, городе на юге сектора Газа.

«В ужасе от авиаудара по палаточному лагерю беженцев БАПОР в Рафахе. <…>Мы должны положить конец этим военным преступлениям», — написала де Суттер на X.

Она подчеркнула, что неизбирательное убийство мирных жителей, в том числе детей, «противоречит международному праву» и «грубо» нарушает приказ Международного суда о прекращении наступления на Рафах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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