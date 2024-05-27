ПОЛИТИКА
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«Трагическая ошибка» в секторе Газа
Удар по Рафаху привел к гибели более 45 человек, включая женщин и детей. Израильский премьер заявил, что это была «ошибка»
«Трагическая ошибка» в секторе Газа
Биньямин Нетаньяху / Фото: Reuters / Others
27 мая 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «трагической ошибкой» удар по Рафаху на юге сектора Газа, в результате которого в палаточном лагере перемещенных палестинцев погибли по меньшей мере 45 человек.

«Несмотря на все наши усилия не причинять вреда невинным гражданским лицам, вчера вечером произошла трагическая ошибка. Мы расследуем этот инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика», — сказал Нетаньяху, выступая в парламенте Израиля.

По данным Министерства здравоохранения Газы и спасательной службы Палестинского Красного Полумесяца, в результате израильского удара по лагерю беженцев погибли более 45 человек, еще 200 были ранены.

Из-за пожара, возникшего после удара Израиля, загорелся палаточный лагерь. В беседе с Al Jazeera пострадавшие от атаки на Рафах сообщили, что в результате удара по комплексу с беженцами сгорел целый квартал. По словам одного из собеседников телеканала, многие из погибших сгорели заживо.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Израиль также обязали открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в эксклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.

25 мая агентства Bloomberg и Reuters сообщили, что Израиль усилил интенсивность атак на Рафах, игнорируя постановление Международного суда ООН.

27 мая израильские и египетские силы вступили в перестрелку в районе Рафаха, в результате которой был убит египетский солдат. В правительстве Израиля заявили о расследовании данного инцидента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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