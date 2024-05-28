Бывший президент США и кандидат на президентских выборах Дональд Трамп заявил группе богатых доноров Республиканской партии, что подавит протесты пропалестинских активистов в университетских кампусах, если вернется в Белый дом.

Бывший глава Штатов и кандидат в президенты назвал демонстрации против войны Израиля в Газе частью «радикальной революции». Он пообещал донорам, состоящим преимущественно из евреев, что отбросит движение «на 25 или 30 лет назад», если они помогут ему победить Джо Байдена на президентских выборах в ноябре.

«Если вы добьетесь моего переизбрания, мы отбросим это движение на 25 или 30 лет назад», — передает The Washington Post слова Трампа.

Скандальный политик также заявил, что его администрация будет высылать всех иностранных студентов, уличенных в участии в протестах, которые в последнее время принимают форму палаточных лагерей в колледжах по всей территории США.

Экс-президент похвалил нью-йоркскую полицию за расчистку лагеря в Колумбийском университете и сказал, что этот подход должны перенять другие города. «Это нужно остановить немедленно», — добавил он.

Республиканцы все чаще пытаются изобразить протесты в кампусах предвыборной темой, подавая их как проявление «хаоса», бесконтрольно бушующего при Байдене. Они посвятили этой теме серию слушаний на Капитолийском холме, сосредоточившись на сообщениях об антисемитизме среди протестующих и утверждая, что руководство вузов не справляется с этой проблемой.

После нескольких месяцев двусмысленности Трамп заявил, что он полностью поддерживает войну Израиля. Ранее он говорил, что Израиль «проигрывает пиар-войну» своими действиями в Газе.

Надо сказать, что более 36 тыс. палестинцев были убиты в секторе Газа в ходе военного вторжения Израиля в эксклав.