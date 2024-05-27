Правительство Российской Федерации ответило на вопрос о запрете ношения религиозной одежды: кабмин не считает целесообразным вводить ограничения на ношение религиозной одежды, так как это может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания.

«Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона № 125-ФЗ предусмотрено, что установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается. В связи с этим введение в законодательство Российской Федерации ограничений на ношение религиозной одежды может являться нарушением прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания», — говорится в ответе правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы РФ.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев призвал запретить в Российской Федерации никабы. Вслед за Фадеевым инициативу поддержал депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, предложив в своем законопроекте штрафовать женщин на 10 тыс. рублей за «спрятанное лицо», за исключением медицинских масок.

«В наше время высоких рисков террористических угроз будем ставить вопрос о запрете на любые предметы, скрывающие лицо в общественных местах, кроме медицинских масок и спецодежды при исполнении. Плевать, религиозная она или антирелигиозная. Никаб это, тыква или маска Гая Фокса», — подчеркнул депутат от КПРФ.

В Духовном управлении мусульман РФ же констатировали «желательность» ношения никабов, согласно четырем основным традиционным исламским правовым школам (мазхабам), но при этом допустили поддержку запрета, если официальные органы выявят связь ношения никабов с ростом риска экстремизма.