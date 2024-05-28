Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что представители некоторых стран, включая «друзей» Тбилиси, призывали грузинские власти направить войска для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем самым эти государства требовали от Грузии нарушить ее условный военный нейтралитет в российско-украинском конфликте.
«Мы видели как открытые призывы, так и то, что за закрытыми дверями некоторые друзья и враги подталкивали нас к этому, чтобы заставить власти Грузии отправить войска в Украину, что означало бы прямую войну», — заявил Папуашвили 27 мая.
При этом, уточнил спикер, ни одна страна НАТО до сих пор официально не направила свои войска в Украину. Поэтому, по его словам, непонятно, почему западные страны требуют этого от Грузии.
Парламентарий отметил: такими призывами западный альянс пытается втянуть Тбилиси в военный конфликт как напрямую, так и через попытки заставить ее поддержать антироссийские санкции.
Грузия отказалась поддержать европейские санкции против России, объяснив это тем, что такие меры сильнее ударят по грузинской экономике и практически никак не скажутся на российской.
Экс-премьер Ираклий Гарибашвили отмечал, что некоторые политики в Киеве «хотели бы, чтобы Грузия открыла второй фронт против России», однако, подчеркнул глава кабмина, этого не произойдет.
Грузия с 2022 года нарастила торговлю с РФ — в 2023 году товарооборот двух стран вырос на 2,3% до $657 млн. В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за того, что он назвал «аморальной позицией» властей Грузии.
Тбилиси возобновил прямые полеты в Россию. В ответ в июле 2023 года Украина ввела санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways.
По словам Папуашвили, неправительственные организации также пытались заставить власти Грузии отправить грузинские войска для поддержки ВСУ, проводя с этой целью митинги в Тбилиси. «Это равносильно вступлению в прямую войну с Россией», — подчеркнул спикер парламента.