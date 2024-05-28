Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что представители некоторых стран, включая «‎друзей»‎ Тбилиси, призывали грузинские власти направить войска для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем самым эти государства требовали от Грузии нарушить ее условный военный нейтралитет в российско-украинском конфликте.

«Мы видели как открытые призывы, так и то, что за закрытыми дверями некоторые друзья и враги подталкивали нас к этому, чтобы заставить власти Грузии отправить войска в Украину, что означало бы прямую войну», — заявил Папуашвили 27 мая.

При этом, уточнил спикер, ни одна страна НАТО до сих пор официально не направила свои войска в Украину. Поэтому, по его словам, непонятно, почему западные страны требуют этого от Грузии.

Парламентарий отметил: такими призывами западный альянс пытается втянуть Тбилиси в военный конфликт как напрямую, так и через попытки заставить ее поддержать антироссийские санкции.

Грузия отказалась поддержать европейские санкции против России, объяснив это тем, что такие меры сильнее ударят по грузинской экономике и практически никак не скажутся на российской.

Экс-премьер Ираклий Гарибашвили отмечал, что некоторые политики в Киеве «‎хотели бы, чтобы Грузия открыла второй фронт против России»‎, однако, подчеркнул глава кабмина, этого не произойдет.

Грузия с 2022 года нарастила торговлю с РФ — в 2023 году товарооборот двух стран вырос на 2,3% до $657 млн. В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за того, что он назвал «аморальной позицией» властей Грузии.

Тбилиси возобновил прямые полеты в Россию. В ответ в июле 2023 года Украина ввела санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways.

По словам Папуашвили, неправительственные организации также пытались заставить власти Грузии отправить грузинские войска для поддержки ВСУ, проводя с этой целью митинги в Тбилиси. «Это равносильно вступлению в прямую войну с Россией», — подчеркнул спикер парламента.