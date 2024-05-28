Датский парламент отклонил предложение четырех левых партий признать независимость Палестины. В Копенгагене сочли необходимые условия для этого невыполненными.

Депутат от «Альтернативы» Сасча Факсе заявила: «Подавляющее большинство датских политиков согласны, что не будет прочного мира на Ближнем Востоке без решения о создании двух государств». По ее словам, признание - способ обеспечить права простых палестинцев.

Однако глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен возразил, что у палестинцев «нет единого действующего органа власти или контроля над территорией». Вместе с тем он выразил надежду, что «однажды Дания сможет поддержать идею создания палестинского государства».

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия выступили в пользу палестинской государственности. Израиль, оказавшийся в изоляции из-за варварского ведения войны в секторе Газа, яростно отреагировал на признание Палестины европейскими странами.