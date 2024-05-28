Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Киеву не следует бить по гражданским объектам, но удары по местам пусков ракет допустимы.

«Мы считаем, что должны позволить им [ВСУ] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты», — сказал Макрон.

Он также назвал заявление главкома ВСУ Александра Сырского о прибытии французских военных инструкторов в Украину «неудачным и несогласованным». Макрон отметил, что эта информация была впоследствии исправлена украинской стороной и отказался от дальнейших комментариев на эту тему.

Французский лидер добавил, что на следующей неделе встретится с Владимиром Зеленским во Франции и тогда «очень конкретно» обсудит действия Парижа.

На пресс-конференции Макрон также заявил о готовности признать Палестину в качестве независимого государства «в подходящее время», отметив, что признание должно поддерживаться всеми странами региона, включая Израиль.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал пересмотреть ограничения на удары Украины по РФ западным оружием на фоне пограничных боев в Харьковской области. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также сообщил, что некоторые страны ЕС не возражают против использования их оружия для ударов по целям в России.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Италии выступили против использования предоставленного Киеву западными союзниками оружия для ударов по России.

Напомним, ранее Макрон не исключал появления западных войск на Украине в будущем при условии прорыва фронта и соответствующего запроса Киева. Кремль охарактеризовал слова Макрона как опасные.