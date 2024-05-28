Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Москву из Узбекистана, президент России Владимир Путин заявил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, а не президента.

«Нужно проводить серьезный и глубокий анализ по вопросу о легитимности президента Украины: если выборы в Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется», — заявил Путин.

Глава РФ также подчеркнул, что «по законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента». Он добавил, что «окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины».

Комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о применении западного оружия для ударов по России, Путин отметил, что Столтенберг, будучи премьер-министром Норвегии, «деменцией не страдал».

«Столтенберг, говоря о применении высокоточного оружия по РФ, не может не знать, что такие удары могут наноситься без участия украинских военных только с использованием космических средств», — рассказал президент РФ.

Он добавил, что в случае применения дальнобойного оружия ВСУ России вновь придется принимать решения о санитарной зоне. Российский президент также подчеркнул, что представители стран НАТО, особенно малых, должны «отдавать отчет, с чем они играют» и помнить о плотности населения и небольшой территории своих государств.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее призвали пересмотреть ограничения на удары Украины по РФ западным оружием, в то время как Германия и Италия выступили против использования предоставленного Киеву оружия для ударов по России.